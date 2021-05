LeBron met fin aux Warriors et mène les Lakers aux séries éliminatoires

20/05/2021 à 08h45 CEST

Los Angeles Lakers sans Marc Gasol a battu les Golden State Warriors 103-100 et disputera le premier tour des éliminatoires contre le Phoenix Sun après avoir surmonté une différence de 13 points grâce à une belle performance de James Lebron, qui a obtenu un nouveau triple-double.

Les Warriors ont dominé les Lakers pendant une grande partie du jeu aux mains d’un intraitable Stephen Curry, qui a marqué 37 points et 6 des 9 triples qu’il a essayés. Mais au dernier quart, le trio formé par James, Anthony Davis et Davis Schroder, avec l’aide de Alex Caruso, ils ont renversé le jeu et propulsé les Lakers vers les séries éliminatoires.

Curry finirait comme le meilleur buteur du match, avec 37 points, 7 rebonds et 3 passes.. Après le match, l’entraîneur de l’équipe de Los Angeles, Frank Vogel, a exprimé son admiration pour le meneur des Warriors qui a réussi à marquer des paniers improbables malgré la pression intense à laquelle il était soumis.

La défaite condamne le Warriors disputera la huitième et dernière place des séries éliminatoires de la Conférence Ouest aux Memphis Grizzlies, qui a battu hier les San Antonio Spurs dans l’autre match de play-in.

Si LeBron, avec 22 points, 11 rebonds, 10 passes décisives, 2 interceptions et 1 bloc n’a pas été le meilleur buteur de son équipe (Anthony Davis avait 25 points et 12 rebonds), Akron a été, une fois de plus, le joueur le plus décisif des Lakers.

À une minute de la fin du match, avec un match nul 100-100 au tableau de bord, le ballon est venu à James alors que la possession était épuisée pour les Lakers. LeBron, avec des problèmes dans un œil après le coup qu’il lui avait donné une minute auparavant Vert DraymondIl n’a eu que le temps de ramasser le ballon et de tirer désespérément.

Le tir de James a été net et a mis les Lakers devant, 103-100. Les guerriers avaient encore deux possessions mais étaient incapables de marquer, laissant le score inchangé.

Le jeu avait commencé pour les Warriors. Une défense collante, en particulier Green à Davis, a rendu la vie misérable pour les tireurs des Lakers.

Dans les 7 premières minutes, l’équipe de Los Angeles n’a fait que 7 points tandis que les Warriors en ont accroché 15. Andrew Wiggins et Kent Bazemore ils ont travaillé en attaque tandis que Curry, qui a également subi une défense féroce, distribuait le jeu.

Devant ni LeBron, ni Davis, ni Dennis Schroder, les principaux buteurs des Lakers, n’étaient au diapason et le premier quart s’est terminé avec les Warriors avec 6 points d’avance, 22-28.

La même tendance s’est poursuivie au deuxième trimestre: les trois hommes principaux des Lakers sans contribuer en attaque tandis que Curry commençait à se réchauffer le poignet.

Lorsque les deux équipes se sont rendues aux vestiaires à la mi-temps, l’écart en faveur de San Francisco était passé à 13 points, 42-55. Curry en avait déjà 15, Wiggins 9 et Juan Toscano-Anderson, du banc, 8.

Dans les Lakers, seul Caruso, également hors du banc, a tenu le gars, avec 12 points. LeBron avait de très mauvais chiffres: David 5 points et Schroder 2.

Tout a changé après la pause. La pression défensive des Warriors s’est atténuée, donnant aux tireurs de Los Angeles un peu plus de place. Dans le même temps, les Lakers ont commencé à resserrer les écrous sur la défense des Warriors.

Au début, les Lakers ont profité d’une course de 7-0, 49-55, ce qui a réduit la différence de moitié. À 9 minutes de la fin du troisième quart, les Lakers n’étaient déjà qu’à un point, 56-57. Quatre minutes plus tard, la réaction des Warriors a réussi à combler à nouveau l’écart entre les deux équipes: 60-72.

Mais les Lakers avaient déjà gagné en confiance. À 1 minute de la fin du troisième quart-temps, LeBron a marqué son premier triple. À la fin du quatrième, les Warriors n’avaient que 2 points d’avance, 77-79.

Le dernier quart était un combat continu. Les Lakers ont réussi à prendre les devants pour la première fois du match une minute après le redémarrage, 81-79. La tête de l’équipe de LeBron était de 7 points, 87-80, mais Curry et Wiggins étaient chargés d’empêcher les Lakers de s’échapper.

À 2 secondes de la fin du match, Curry a été incapable de contrôler le dernier ballon qui a décidé la victoire en faveur des Lakers.