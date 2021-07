Lebron n’est pas Michael Jordan. C’est pourquoi la suite de ‘Space Jam’ est un flop ⋆ 10z viral

Sur le papier, faire une nouvelle version du bien-aimé “Space Jam” de 1996 ressemble à un layup facile. Le film devrait être une vache à lait, ciblant les milléniaux nostalgiques qui sont maintenant des parents souhaitant présenter Looney Tunes à leurs propres enfants. Nous avons même une superstar arrogante de la NBA pour démarrer. Pourtant, les dirigeants d’Hollywood ont réussi à mal interpréter ce qui rendait exactement le “Space Jam” original si génial, et à ajouter à leur version des saisies d’argent sans vergogne en cours de route.

Au lieu de Michael Jordan, “Space Jam: A New Legacy” met en vedette LeBron James. Et au lieu de jouer à un match de basket intergalactique pour garantir la liberté des Looney Tunes, James doit jouer à un match de basket virtuel pour la liberté de son fils joueur vidéo.

Bugs Bunny, Daffy Duck et le reste des Looney Tunes sont de retour, à l’exception de Pepé Le Pew, qui a été rétroactivement retiré de la suite pour flirt agressif, désormais considéré comme problématique. Lola Bunny, qui a fait ses débuts dans le premier “Space Jam”, est également de retour, mais une version moins sexy du personnage car être un lapin sexy est également considéré comme problématique maintenant, je suppose.

Dès le générique d’ouverture, “A New Legacy” sent immédiatement un projet de vanité de LeBron James, montrant une bobine de moments notables dans la carrière de James, et pas seulement ses faits saillants de basket-ball. Certains des tout premiers mots que vous entendez parler de James sont la ligne «Nous ne nous tairons pas et ne dribblerons pas», a-t-il dit en réponse à Laura Ingraham de Fox News, comme pour vous rappeler qu’il est plus grand que le basket-ball.

Mais au fur et à mesure que l’intrigue se déroule, cela devient plus que le projet de James – bien que ce soit certainement cela, comme vous le rappellent régulièrement les références à lui en tant que «roi» tout au long du film. En réalité, il s’agit d’un projet de vanité de Warner Bros., peut-être même écrit par le conseil d’administration de Warner Bros. lui-même pour brancher sans vergogne leur IP et inscrire de nouveaux abonnés HBO Max.

“Le studio parcourt ostensiblement sa bibliothèque de propriétés tout au long du film, notamment dans une série de brefs clips de James rassemblant Tunes qui ont déménagé dans” The Matrix “et” Austin Powers “et, le plus pénible,” Casablanca “”, écrit Mary Sollosi dans Entertainment Weekly.

« Il n’y a pas grand-chose à retirer de ces scènes, pas même le plaisir de la nostalgie ; aucune référence significative n’est faite à ces films dans leur esprit ou leur contenu », écrit Sollosi, c’est pourquoi la quantité de contenu de Warner Bros. semble si effrontée. Pourquoi Scooby-Doo et Pennywise le clown ont-ils des camées aléatoires en marge ? Cela laisse le public se demander si ce film a été réalisé pour des enfants de 10 ans ou pour les actionnaires de Warner Bros.

Au-delà des prises éhontées, le film est un échec parce que les cinéastes ne comprennent pas ce qui a fait le succès du premier film de basket-ball loufoque original la première fois. La popularité de la National Basketball Association et de Michael Jordan en 1996 ne peut pas être surestimée.

L’original “Space Jam” a été créé après l’ère de la Bulls Dream Team lorsque Jordan était sur des boîtes Wheaties et que ses chaussures s’envolaient des étagères. Donc, même s’il est un peu fou, il était logique que Bugs Bunny ait besoin d’emprunter les talents de Jordan et d’autres stars de la NBA des années 90 pour gagner un match de basket extraterrestre.

LeBron James est peut-être une superstar comparable, mais aujourd’hui, ni James ni la NBA n’ont la même aura qui a porté le succès du “Space Jam” original. Malgré toutes les comparaisons et les similitudes apparentes, Jordan et LeBron ne pourraient pas être plus différents.

Face à d’énormes défis personnels tels que le meurtre de son père, Jordan est sorti de sa retraite pour remporter des prix MVP et trois autres championnats NBA. Comparez cela aux séries éliminatoires de la NBA de cette année, lorsque James a subi une lourde défaite et a renfloué ses coéquipiers, se dirigeant vers les vestiaires cinq minutes avant la fin du match.

Le sixième match de la finale NBA 1998 entre les Bulls et le Jazz est le match NBA le plus regardé de l’histoire. Le match 1 de la finale NBA de cette année était en baisse de 50% par rapport au match 1 en 2018.

Les journalistes sportifs attribuent les cotes lamentables de la ligue à une année pandémique anormale, mais il est difficile de prétendre que la signalisation manifeste de la vertu Black Lives Matter de la NBA et les protestations des joueurs, souvent défendues par James, n’ont pas contribué au déclin. Il n’est pas étonnant que les dirigeants d’Hollywood se soient tournés ailleurs, principalement dans les jeux vidéo et la propriété intellectuelle existante, pour construire leur film à la place.

Il n’y a rien de mal à jouer sans vergogne et sans vergogne sur la nostalgie, mais quand Hollywood est pris dans la confusion quant à savoir qui est son public cible pour cette nostalgie et pourquoi cela fonctionne, vous obtenez des flops au box-office comme “A New Legacy”. Le film a servi ses deux objectifs principaux – sécuriser la version de James de son héritage de superstar et créer un espace pour le placement de produits Warner Bros. sur la page d’accueil de HBO Max – mais c’est à peu près tout.