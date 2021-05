LeBron n’évite pas un total ridicule

LeBron James est de retour après la plus longue absence de sa carrière (20 matchs) et il l’a fait presque par surprise. Dans l’après-midi du vendredi, il est passé du statut de disponible soudain à celui de starter alors qu’il semblait que son retour était encore dans quelques jours. Une poussée apparemment définitive pour le champion, qui avait déjà récupéré Anthony Davis et Il n’a que trois semaines pour prendre forme et rythme face à la défense de la couronne, en séries éliminatoires. Eh bien, le retour retentissant de LeBron et un jeu docile a priori (les Staples, Sacramento Kings devant) cela a fini par être ridicule. En cas de catastrophe, de tragédie, de calamité, d’accumulation de symptômes néfastes. Les Kings, toujours sans leur meilleur joueur (De’Aaron Fox), se sont livrés à des Lakers pathétiques et horribles. Une équipe en ce moment à des années-lumière de tout soupçon de penser (ou même de rêver) de répéter le titre. Peut-être, dans le pire des cas, même pas en défendant sa couronne avec un long voyage en séries éliminatoires.

En ce moment, c’est un concept clé, en tout cas: LeBron semblait parfaitement remis de la cheville (mobilité remarquable, l’une des rares bonnes nouvelles d’une nuit dantesque) et avec lui et Davis à plein régime, les Lakers peuvent changer de rythme et redevenir redoutables à tout moment. Cela est évident. Et il est également vrai que l’équipe de Los Angeles a joué à un niveau médiocre dans la bulle, lors du renouveau de la saison dernière, avant de devenir rouleau compresseur en séries éliminatoires. Le champion mérite-t-il le bénéfice du doute? Clairement oui. Mais il compte cinq défaites en six matches (36-27) et bien qu’il soit toujours cinquième à l’Ouest, il a déjà les Mavs (à la moitié d’un match) et les Blazers (un). Avec un calendrier sérieux à venir, la boisson de jeu est une possibilité très réelle. Entre autres choses, parce que depuis que Davis a appelé les jeux “gagner ou gagner” (en quelque sorte, traduit vaguement) après les deux défaites consécutives contre les Mavericks, les Lakers ont parfaitement surpassé le Magic appauvri et ils se sont écrasés contre les Wizards et un Kings qui ont 26-37 ans, trop loin du jeu.

Il n’y a aucune explication pourquoi une équipe qui cherche des victoires pour éviter de tomber à la septième place est incapable de battre les Kings à domicile sans Fox. Et plus après avoir fixé un premier embarras et s’être vu 88-78 à la fin du troisième quart-temps et 94-83 à 10 minutes de la fin. A partir de là, et contre une défense historiquement mauvaise (les chiffres le disent), les Lakers n’ont marqué que 10 points… et merci. Ils se sont retrouvés entre les mains de LeBron, qui a perdu la dernière balle avec un triple qui a été vu ne pas entrer depuis qu’il a quitté ses mains (à 106-108). Un maximum de respect pour l’effort de certains rois qui ont profité de leur opportunité avec le travail de Richaun Holmes, Terence Davis et Delon Wright et l’éclat de la fantastique recrue Tyrese Haliburton– 23 points et 10 passes pour un joueur qui ressemble à tout sauf à une recrue. Une excellente acquisition dans le dernier repêchage, quelque chose dans lequel les Kings ne sont pas exactement des spécialistes.

Frank Vogel, mêlé à son nouveau plan

Les Lakers, quant à eux, sont dans un labyrinthe … et il y a de moins en moins de temps. Il est vrai qu’ils méritent des matchs et une marge, après des semaines et des semaines sans LeBron (16 points, 8 rebonds, 7 passes) et un Davis qui est allé plus loin et a terminé avec 22 points, 11 rebonds et 5 blocs. Se rapprochant progressivement de son niveau après une blessure dangereuse près du tendon d’Achille. Mais, au-delà, le fait est que ces Lakers perdent les traits d’identité du style qui les a fait champions dans la bulle de Floride. Et que Frank Vogel (un excellent entraîneur, c’est évident) a insisté sur un plan de match qui passe par le fait d’avoir Dennis Schroder et Andre Drummond dans les cinq de départ … et sur la bonne voie dans les minutes chaudes. Et cela, pour l’instant, ne fonctionne pas.

Schroder ferait un excellent joueur de deuxième unité, un sixième homme d’élite. Un choc avec beaucoup de points à jouer avec Harrell, par exemple, quand c’était au tour de LeBron de se reposer. Et il a bien joué en l’absence de 23. Mais les deux ensemble ont des problèmes de création, coincés dans l’entonnoir qui est également formé par l’absence de tir extérieur. Déplacé, le garde allemand a terminé avec 8 points, 7 passes décisives … mais 5 défaites (beaucoup de grossièretés) et un 0/5 sur des triples qui ont rejoint le 0/5 de Kentavious Caldwell-Pope et au 2/9 que LeBron (y compris celui qui aurait pu tourner le tableau de bord) et Davis ont ajouté. Les Lakers ont empilé 21 pertes (un autre problème récurrent), décisif six au quatrième quart contre un adversaire dont la défense est tout sauf menaçante. Et ils n’ont fait que 7 triples (7/28). Et cela compte sur le nouveau venu Ben McLemore marquant les trois premiers qu’il a lancés et quatre au général (4/7). Le reste de l’équipe … 21/03. Ce sont des mathématiques. Mathématiques néfastes.

Le tournage extérieur (ou son absence la plus complète) sera un thème récurrent dans le futur immédiat des Lakers. Mais la dentelle d’André Drummond semble être un plus gros problème, qui a terminé avec 17 points et 7 rebonds qui composent une performance décevante. Les Lakers 2019-2020 avaient deux centres (JaVale McGee et Dwight Howard) qui jouaient verticalement, avec intimidation et énergie en défense et en allée oups et finitions simples en attaque. Drummond n’a rien de tout cela, il n’est ni fort sous le rebord arrière, ni explosif de chaque côté du terrain. Il termine mal des actions simples et s’emmêle dans des post-play à faible efficacité, avec ses mouvements maladroits et une obsession de produire qui se termine par un trou noir. Les Lakers, essayant probablement de faire fonctionner ce plan A, ont passé trop de temps à nourrir le centre, ce qui Il a également pris quelques minutes de Harrell et Marc Gasol. Ils étaient tous les deux meilleurs. Harrell pas très brillant mais travailleur en attaque et Marc remarquable des deux côtés du terrain. Son entrée a coïncidé avec la réaction de certains Lakers qui ont perdu 15-30 dans un premier quart horrible. Il a marqué 5 points, rebondi, défendu la zone, déplacé l’attaque … et est parti pour éviter de jouer dans la partie décisive du match. Même pas malgré son +12 en un peu plus de huit minutes. Difficile à comprendre un soir comme celui-ci, compte tenu de sa prestation et au-delà de sa nationalité.

Horton-Tucker n’a pas non plus joué uniquement en seconde période, qui avait été un autre des architectes de la réaction en première période. Encore une fois, il semble que Vogel souhaite que l’équipe fonctionne d’une manière qui finit par devenir très différente de cette version avec LeBron au meneur et deux joueurs largement ouverts (Green et KCP) de la saison dernière. Même Davis semble mal à l’aise avec Drummond. Et LeBron a plus de mal à trouver des espaces, avec la zone chargée de personnel et la défense fermée en l’absence de menace extérieure.

Et pourtant, une bonne partie du deuxième quart-temps et un troisième correct ont mis les Lakers (le rival était qui c’était …) avec le 94-83 susmentionné. Plus de cinq minutes suivies avec seulement 2 points et un set ridicule (2-14) contre l’une des pires équipes de la NBA. Il y a du temps, mais il est difficile (pour le moment) de faire confiance à ce pari de Vogel, qui il doit apprendre à Drummond, sur la voie rapide, à être un type de joueur qui n’a jamais été en NBA. S’il réussit, des jeux comme celui-ci et des chroniques comme celle-ci seront complètement oubliés. Sinon, nous reviendrons pour passer en revue cette tonne de mauvais sentiments: déjà alors vous pourriez le voir …