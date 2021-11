LeBron rugit après le premier match de pénalité de sa carrière

Ce n’était pas le meilleur match, mais c’était une victoire apaisante. Les Lakers de Los Angeles ont atteint dix victoires cette saison après avoir battu les Pacers dans l’Indiana ce matin (116-124). Et ils l’ont fait après avoir passé les trois quarts à courir après leur rival au tableau d’affichage et après une prolongation au cours de laquelle la figure du roi a émergé.

LeBron James a été capital pour que les Angelenos regagnent 50% des victoires, après avoir surmonté son match de penalty pour le flagrant type 2 qu’il a reçu contre les Detroit Pistons après le coup de coude d’Isaiah Stewart. Le duel contre les Knicks de New York a été le premier de sa carrière à ne pas pouvoir le disputer en raison d’une suspension. On parle de 19 saisons et 1318 matchs joués au coude à coude à MoTown.

Grande extension

James a émergé en prolongation comme un cyclone. Avec Anthony Davis hors jeu pour cause de maladie, LeBron a pris l’entière responsabilité dans les cinq dernières minutes – il a marqué 8 des 12 points de son équipe. Il y a eu deux triples et un magnifique panier inversé qui a placé le duel d’une égalité serrée à 114 à inaccessible 116-121 alors qu’il ne restait que 41 secondes à faire. Il a terminé avec 39 points, 5 rebonds, 6 passes et 2 contres. Depuis le 25 janvier dernier, il n’a pas dépassé les 38 contre les Cleveland Cavaliers et c’est la troisième fois cette saison (9 matchs) qu’il marque 30 buts ou plus. « Je savais que je pourrais donner à nos gars un regain d’énergie si je ne jouais pas hier soir », a déclaré LeBron après le match.

Malgré leurs bonnes performances, les Lakers ont énormément souffert face à un rival qui n’a ni chaud ni froid, ancré en bas de tableau avec un bilan de 8-12. Ils ont montré du caractère et des ressources avec sept joueurs avec dix points ou plus (Brogdon a atteint 28), mais une rotation qui semblait aujourd’hui très courte de seulement neuf joueurs.