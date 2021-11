LeBron se rend à Ricky : « Rubio panique !

La performance de Ricky Rubio au Madison Square Garden de New York face aux Knicks n’a laissé personne indifférent. L’international espagnol a réalisé sa meilleure performance de tous les temps en NBA avec 37 points (sa précédente note était de 34 avec les Utah Jazz en 2018) avec une frappe presque immaculée du périmètre : 8/9. Son seul échec était avec seulement 1:21 à jouer dans un match qui a donné à ses Cleveland Cavaliers la 7e victoire de la saison en 11 matchs. Personne n’imagine, pas même le fervent fan des Cavs, se trouver dans une telle situation.

Et il l’a fait sur le banc, devenant le premier joueur de l’histoire de la NBA avec 30 points ou plus, 10 passes décisives ou plus avec 8 ou plus à 3 points marqués hors du banc. Presque rien.

Kévin Amour

Et, bien sûr, les médias sociaux sont devenus chauds. « Ricky est hors de contrôleKevin Love, son coéquipier des Cleveland Cavaliers, a écrit sur Twitter. L’attaquant de puissance et le meneur de jeu ont beaucoup d’histoire ensemble alors que les deux se sont rencontrés aux Minnesota Timberwolves pendant trois saisons : de 2011 à 2014.

James Lebron

Rubio devient INSANE dans le jardin en ce moment !!!! – LeBron James (@KingJames) 8 novembre 2021

LeBron James, le grand chef de la NBA, a également laissé son avis : «Rubio panique au Jardin en ce moment !», ont déclaré sur le même réseau social que Love, l’attaquant des Lakers de Los Angeles après avoir vu le chef-d’œuvre de l’international espagnol dans la Mecque du basket.