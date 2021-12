LeBron teste positif pour COVID, bien qu’il soit entièrement vacciné

La gauche a défendu le vaccin COVID-19 comme la potion magique par laquelle nous pouvons tous éviter d’avoir à nouveau à faire face aux effets du virus. Cependant, LeBron James nous a montré mercredi que ce n’est pas tout à fait vrai.

L’attaquant des Los Angeles Lakers a été testé positif au virus (bien qu’il soit asymptomatique) et entrera dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA pendant au moins 10 jours. Il devra fournir deux tests COVID négatifs consécutifs avant de pouvoir revenir dans la formation pour une équipe des Lakers en déclin.

Bien qu’il s’agisse d’une personnalité publique qui a le don de dire des choses qu’il ne devrait pas (c’est-à-dire de critiquer Kyle Rittenhouse pour avoir pleuré pendant son procès) et d’avoir gardé le silence sur les camps de travaux forcés en Chine, il est triste de voir que des athlètes comme James sont toujours soumis à des épreuves. précautions inutiles pour se protéger du virus. Les hommes dans leur apogée physique ne devraient pas avoir à attendre 10 jours pour retourner au travail juste pour que les autres puissent se sentir en sécurité. Personne ne blâmerait Michael Jordan – qui a joué l’un des meilleurs matchs de sa carrière avec la grippe – d’être dégoûté par la mollesse de la ligue.

Il est également ironique qu’un joueur vacciné soit celui qui a contracté le virus. Oui, cela continue de prouver le fait que se piquer ne garantit pas automatiquement que vous serez à l’abri de ne jamais contracter à nouveau COVID (c’est ce que les gens avec un brin de bon sens ont toujours dit).

Mais ce serait aussi bien si le vaccin fonctionnait comme annoncé. Si vous pensez que le vaccin est le moyen le plus logique de vous protéger contre le virus, n’hésitez pas à le faire. C’est pourquoi James a déclaré qu’il avait choisi de se faire vacciner avant le début de la saison :

« Je sais que j’étais très sceptique à propos de tout cela, mais après avoir fait mes recherches et des choses de cette nature, j’ai senti que c’était le mieux adapté non seulement pour moi, mais pour ma famille et mes amis », a déclaré James en septembre.