LeBron tire sur la NBA : “Désolé, les fans”

Phil Jackson a déclaré que les séries éliminatoires étaient décidées par le talent et la chance. Et la seconde, vous savez, peut avoir une connotation qui n’est pas toujours positive. Les blessures font partie du sport et cette année elles sont plus courantes que jamais. Jusqu’à huit All Stars ont subi ou subissent le malheur des dommages corporels, ce temple dont chacun doit prendre soin pour se maintenir au plus haut niveau. Et, si l’on compte ce qui est arrivé à Chris Paul, indéfiniment bas en raison des protocoles de coronavirus, le chiffre passe à neuf. Lakers, Nets, Sixers… pratiquement toutes les équipes qui ont disputé la phase finale ont connu des mésaventures, et sans beaucoup d’entre eux, nous pourrions parler d’une histoire totalement différente. Pour le meilleur ou pour le pire.

Une chose est sûre : vous ne vivez pas avec des facteurs de conditionnement. Le champion sera le dernier survivant, et il soulèvera le trophée de tout son mérite. Mais la NBA devra faire ses devoirs et penser à l’escabechina qui se déroule. Sur les 140 jours en moyenne qu’un champion a de congé après avoir remporté le ring, les Lakers en ont profité 72. Et le tout, avec un calendrier condensé en raison du coronavirus et d’une pandémie mondiale qui a bouleversé tous les plans. Cela, et les 72 matchs de saison régulière, ont multiplié les malaises physiques. Et, avec un play-in qui a laissé quatre équipes avec peu de repos pour les séries éliminatoires, les difficultés ont augmenté. En bref : des problèmes, des problèmes et encore des problèmes pour presque tout le monde.

Cela a provoqué la colère de nombreux joueurs, qui voulaient commencer en janvier et non en décembre, alors que la NBA proposait de sauver le lucratif jour de Noël. LeBron, l’un de ceux qui ont accepté de commencer en décembre mais ont essayé, jusqu’à la fin, de retarder ce démarrage, a explosé sur Twitter après l’annonce de la blessure de Kawhi Leonard, faisant mention de ce qu’il avait dit au début du cours et s’excusant auprès des fans pour ce qu’ils voient. Et soulignant que jusqu’à neuf All Stars sont hors jeu pour le moment. Les mots de James, le pionnier de l’ère des joueurs responsabilisés, face à la meilleure Ligue du monde, ils sont rapidement devenus viraux.

Ils ne voulaient pas tous m’écouter sur le début de la saison. Je savais exactement ce qui allait se passer. Je voulais seulement protéger le bien-être des joueurs qui est finalement le PRODUIT ET L’AVANTAGE DE NOTRE JEU ! Ces blessures ne font pas que « FAIRE PARTIE DU JEU ». C’est le manque de PURE – LeBron James (@KingJames) 16 juin 2021

Ensuite, nous passons en revue les principales blessures (ou absences) survenues lors de ces playoffs et son impact sur chacune des équipes qui les ont subies.

LES LAKERS DE LOS ANGELES

L’un des plus touchés. Déjà en saison régulière, ils ont vu comment ils étaient relégués à la septième place et jouer le play-in, ce genre d’avant-première que la NBA a inventée dans la bulle et a doublé cette année. Les Angelenos ont subi les pertes de LeBron et Davis au cours de l’année, et les deux stars ont atteint les séries éliminatoires.. Cependant, les Lakers menaient 2-1 et il semblait (lorsque Paul des Suns était dans un malaise physique) qu’ils allaient gagner le match nul. Il y a eu un nouveau coup dur : une rechute d’Anthony Davis, qui a tenté sans succès lors du sixième match. Auparavant, Kentavious Caldwell-Pope avait souffert d’un malaise. Et tout ça, sans LeBron à 100%. Le plus durement touché, en gagnant en 2020, du peu de repos entre les saisons et du calendrier condensé. Des champions, pour dire au revoir au premier changement.

LES CELTIQUES DE BOSTON

Au cours de l’année, ils ont subi la perte de Jayson Tatum, assiégé par le coronavirus. Plus tard, il a été annoncé que Jaylen Brown ne participerait même pas aux séries éliminatoires. Avec cette défaite, une équipe déjà courte a sauvé l’honneur en remportant le troisième match de leur match nul contre les tout-puissants Nets.. Après cela, au revoir à Danny Ainge, Brad Stevens a repris les bureaux et la franchise verte, toujours sans coach, s’est dirigée vers le coin réflexion. Ils ont fait beaucoup d’erreurs, oui. Mais les blessures aussi.

FILETS DE BROOKLYN

Au cours de la saison, les trois grands ont à peine coïncidé. Et dans les séries éliminatoires, plus de la même chose. James Harden a perdu contre les Celtics et est revenu de force pour sauver la série contre les Bucks. Kyrie Irving s’est blessé précisément contre Milwaukee et n’a pas de date de retour. C’est justement Kevin Durant, qui vient d’une rupture du tendon d’Achille, qui soutient son équipe, qui mène 3-2 à égalité. Un héro.

SOLEILS PHÉNIX

Ils se sont battus au premier tour contre les Lakers alors qu’ils semblaient morts et avec des problèmes physiques de Chris Paul. Désormais, la base sera renvoyée indéfiniment, mais pas pour cause de blessure, mais en raison des protocoles de coronavirus. Sans trop savoir ce qui s’est passé et avec Phoenix en attente d’un rival (Utah ou Clippers), il est possible que le meneur doive rater un match. dont ils sont, seuls, les deuxièmes finales de Conférence de sa carrière. Dans le premier, en 2018 et avec les Rockets, il a raté les deux derniers matchs, bien sûr, à cause d’une blessure. Un classique dans sa vie sportive, et déjà presque une malédiction.

UTAH JAZZ

Donovan Mitchell, par décision d’équipe, n’a pas forcé le match d’ouverture de la série contre les Grizzlies. Sa colère et sa défaite ont fait que l’erreur ne s’est pas répétée : quatre victoires d’affilée, déjà des demi-finales. Maintenant, le bas du Jazz est Mike Conley, un autre All Star et un soutien clé dans la dynamique de la franchise de Salt Lake City. Lequel, de toute façon, affronte certains Clippers qui sont bien pires.

COUPE LOS ANGELES

Il y a quelques heures à peine, la catastrophe a été annoncée : Kawhi Leonard était absent pour cause de blessure. Quelques minutes plus tard, le diagnostic était encore pire, puisqu’il s’agit d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit. Leur absence indéfinie peut être prolongée et dangereuse pour un homme ayant des antécédents importants de blessures. et qu’il est en route pour 30 ans. Avant, les Clippers avaient déjà subi une autre perte importante, celle d’un clé Serge Ibaka dans le système Tyronn Lue. Et sans leur vedette principale, il leur reste apparemment peu de vie en séries éliminatoires. Une honte.

MILWAUKEE BUCKS

Bien qu’ils aient eu plus de chance que les autres, ils ont souffert de l’absence de Donte DiVincenzo, un acteur de premier plan dans le schéma de jeu de Mike Budenholzer et un grand soutien sur le terrain pour Giannis Antetokounmpo. Bien sûr, ils sont menés 3-2 en demi-finale contre une équipe, les Nets, qui est infiniment pire qu’eux à cet égard.. Et voyez ce qui se passe.

SIXERS DE PHILADELPHIE

Éternellement dépendant d’une star du calibre de Joel Embiid, tout dépend de la façon dont le pivot est. Il était déjà absent au premier tour contre les Wizards et a rechuté en demi-finale, contre quelques Hawks plus faits et qui ont fait match nul à 2. La malchance frappe Doc Rivers, qui cherchait la rédemption dans la ville de la fraternité et des relations entre les gens, mais il s’est retrouvé avec un centre dont le retour suscite des doutes. Le finaliste du MVP a toujours été cristal et ses problèmes physiques peuvent laisser les Sixers sans finale à laquelle ils se sont opposés toute l’année. Ils étaient l’un des nombreux favoris. Et avec tout le mérite. Maintenant, ils l’ont compliqué.