L’écart d’approvisionnement mondial devrait être de 8,2 mt d’ici 2030, le cuivre est un bon pari à long terme

Un responsable de la recherche mondiale de Sumitomo Corporation a donc déclaré : « Le cuivre est actuellement à la recherche d’un nouveau point d’équilibre des prix… le niveau du prix du cuivre va encore augmenter.

Par Kunal Bose

Dans le contexte de reprise mondiale de la demande d’acier et, par conséquent, des prix, le PDG et directeur général de Tata Steel, TV Narendran, déclare : « Les gouvernements qui veulent se sortir du pétrin et que ce soit la Chine ou les États-Unis, on voit beaucoup de de l’argent mis de côté pour l’investissement dans l’infrastructure » ont été un déclencheur majeur. Narendran reconnaît que lorsque la demande d’acier indienne a fortement diminué sous l’impact de Covid-19 au premier semestre 2020-21, la surprenante reprise assistée par l’État en Chine a ouvert un débouché majeur pour notre production excédentaire. L’observation de Narendran concernant l’acier à propos de la Chine est également valable pour le cuivre et d’autres métaux.

Il ne peut en être autrement puisque la Chine est non seulement le plus grand producteur de métal rouge, qui trouve des applications dans la construction de climatiseurs pour véhicules électriques, mais elle utilise également bien plus de la moitié de la production mondiale de cuivre. Outre sa propre production, au cours des quatre premiers mois jusqu’en avril de cette année, les importations chinoises de cuivre non raffiné et de produits connexes ont augmenté de 9,8 % en glissement annuel.

Outre le facteur chinois, la réémergence des États-Unis et de l’Europe en tant que facteurs importants dans la consommation de cuivre sur une longue période, la foi des investisseurs dans les promesses des gouvernements d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 créera une forte demande supplémentaire pour le métal, les principales économies commencent à reprendre des activités économiques normales et la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale américaine ont tous contribué à maintenir le prix du cuivre LME à trois mois au niveau élevé de plus de 10 300 $ la tonne.

Dans le même temps, le contrat de cuivre le plus négocié en juillet sur la bourse à terme de Shanghai est de 74 140 yuans (11 638 $) la tonne. Alors que l’optimisme pour la reprise en cas de pandémie grandit dans le monde en dehors de la Chine, malheureusement pas encore en Inde, un corollaire naturel est la hausse de la demande de cuivre plus étalée.

Le cuivre continue de progresser à partir d’un creux d’environ 4 600 $ la tonne en mars 2020. Le 29 avril de cette année, lorsque le prix du cuivre au LME a dépassé 1 000 $ la tonne, le métal avait atteint son plus haut niveau depuis 2011. Dans la progression des prix, donc jusqu’à présent, tous les autres métaux ferreux et non ferreux ainsi que les minéraux y ont participé. Par exemple, l’aluminium à trois mois se négocie à plus de 2 485 $ la tonne, le zinc à 3 061 $ la tonne et le minerai de fer, bien que sous la pression de Pékin sur les négociants en matières premières et les aciéries, a glissé un peu en dessous de 200 $ la tonne. Mais où iront les prix du cuivre à partir d’ici ?

Avant de répondre à la question, disons que la combinaison d’une consommation chinoise restant intacte, d’une transition vers le vert augmentant la demande de cuivre et d’un développement limité de nouvelles mines devrait maintenir le métal à un niveau élevé au LME. Un responsable de la recherche mondiale de Sumitomo Corporation a donc déclaré : « Le cuivre est actuellement à la recherche d’un nouveau point d’équilibre des prix… le niveau des prix du cuivre va encore augmenter.

Un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie indique que la demande mondiale de cuivre pourrait bien doubler d’ici 2040. Mais cela se produira dans le contexte de seulement quelques grandes mines de cuivre en développement. Depuis très longtemps, l’économie circulaire est largement pratiquée dans l’industrie du cuivre par le biais du recyclage des ferrailles. Mais quel que soit le volume de recyclage, il ne pouvait que compléter les approvisionnements en gros volumes à partir des fonderies traitant le concentré.

Non seulement le pipeline de projets de développement de mines vierges est maigre, mais les approvisionnements des mines en exploitation au Chili et au Pérou, qui représentent ensemble environ 35% de la production minière mondiale, ne se sont pas encore remis de Covid-19 et des dislocations liées aux conditions météorologiques.

Pour aggraver encore le problème d’approvisionnement en minerai, les travailleurs des mines Escondida et Spence de BHP Billiton au Chili ont fait grève. Lorsque les approvisionnements en concentré de cuivre sont sous pression, les frais de traitement et de raffinage (TC & RC), la source de revenus des fonderies autonomes, chutent. En fait, les TC et RC en vigueur sont à leur plus bas niveau décennal. Cela, selon les analystes, est susceptible d’amener de nombreux groupes à accélérer la fermeture pour maintenance de la fonderie, entraînant invariablement des contraintes à court terme dans l’approvisionnement en cuivre affiné.

Quel que soit l’impact positif qu’une capacité de fusion temporaire peut laisser sur les prix, les banquiers d’affaires et les responsables commerciaux estiment que l’ouverture progressive d’une nouvelle voie de demande pour le cuivre alors que la transition mondiale vers les technologies vertes restera un soutien important pour le produit pendant longtemps. Par exemple, un véhicule électrique aura besoin de 84 kg de cuivre contre 23 kg pour un moteur thermique. Une éolienne unique nécessitera 3 629 kg. Pour l’instant, il n’y a pas de consensus sur la quantité de cuivre nécessaire alors que le monde adopte la technologie verte.

JP Morgan affirme que le secteur de la demande émergente « n’atteindra pas un point d’inflexion critique avant la seconde moitié de la décennie. L’application de la transition verte du cuivre passera de 1,4 million de tonnes en 2020 à 2,6 millions de tonnes en 2025 et à 4,5 millions de tonnes en 2030.

Goldman Sachs, cependant, estime que le passage progressif au vert portera la demande de cuivre du secteur émergent à 5,4 millions de tonnes d’ici 2030. Mais, étant donné que le développement de nouvelles mines ne répond pas à la demande croissante de minerai de fonderie, il ne faut pas moins de cinq ans pour ouvrir une nouvelle mine – le monde pourrait être confronté à un déficit d’approvisionnement en cuivre de 8,2 millions de tonnes d’ici 2030. Le cuivre est donc un bon pari à long terme.

Ancien correspondant de FT, l’auteur est maintenant correspondant en Inde pour la publication Euro Money, Metal Market Magazine

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.