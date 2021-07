L’écart de compétences qui sévissait sur le marché du travail s’est encore creusé et pose un défi majeur : Deepa Param Singhal, Oracle Asia Pacific

L’écart de compétences qui sévissait sur le marché du travail s’est encore creusé et constitue un défi majeur pour les employeurs et les employés.

La performance joue un rôle central dans la progression d’une organisation, mais la plupart des entreprises ont aujourd’hui un système très faible d’évaluation des performances et de la productivité des employés. Selon l’enquête d’EY, il y a une baisse de la productivité au milieu du verrouillage et la crise de Covid-19 a été identifiée comme une préoccupation majeure par la plupart des entreprises. Environ 70 % des organisations interrogées ont déclaré que la plus grande préoccupation pour la poursuite du travail à distance est la baisse de la productivité. Les organisations adoptent de nouvelles façons de travailler et n’ont plus d’autre choix. Il y a encore de nombreux défis autour de la productivité. Ils se rendent compte que l’ancienne façon de gérer les performances ne fonctionnera plus. Mais comment exactement les responsables RH peuvent-ils rendre la gestion des performances et la productivité plus utiles à leurs employés cette année et, dans les années à venir ? Dans une interview exclusive avec Financial Express Online Deepa Param Singhal, vice-présidente, HCM, Oracle Asie-Pacifique a parlé de « Repenser les gens, les performances et la productivité pour les succès post-pandémiques ». Extraits :

Les organisations et les employés du monde entier s’adaptent aux nouvelles méthodes de travail au milieu des incertitudes et des défis mondiaux. Quelle est l’importance de la gestion des talents dans le processus d’imagination de l’expérience employé et de la croissance de l’entreprise ?

À l’ère du Covid-19, les responsables RH s’efforcent de renforcer la résilience organisationnelle et de créer de la valeur. La pandémie a accéléré les tendances préexistantes de gestion des talents dans le manuel des RH et contraint les DRH à réinventer la façon dont les talents ont été traditionnellement gérés. L’ère post-pandémique insiste sur l’importance non seulement de trouver et d’embaucher les bons talents, mais aussi d’investir dans l’apprentissage et l’optimisation de la stratégie de la main-d’œuvre.

L’écart de compétences qui sévissait sur le marché du travail s’est encore creusé et constitue un défi majeur pour les employeurs et les employés. Cet écart met en évidence la divergence entre les compétences dont les employeurs ont besoin et les compétences que possèdent les demandeurs d’emploi, ce qui rend difficile pour les organisations et les talents de travailler de manière transparente. L’augmentation de la demande de compétences dans des technologies telles que l’IA, le ML et l’analyse de données a entraîné une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et compétente en informatique. Selon un récent sondage réalisé par Coursera, alors que les Indiens sont bons dans des domaines comme le ML et les mathématiques, ils sont toujours à la traîne dans les compétences en données. En 2020 seulement, plus de 5,7 millions de personnes se sont inscrites sur la plate-forme et malgré cela, l’Inde continue de connaître un déficit de compétences numériques. De toute évidence, la vitesse de la transformation numérique l’emporte sur la vitesse de la transformation des compétences. Avec cela, les responsables des RH ont un rôle crucial à jouer dans la résolution du problème en aidant leur main-d’œuvre à se perfectionner et à se perfectionner dans le domaine organisationnel. Ils doivent s’assurer que leur entreprise possède la bonne combinaison de compétences requises. La maîtrise des compétences facilitera la mobilité, le développement et la planification des talents nécessaires pour s’adapter aux besoins croissants. Le perfectionnement de vos stratégies de compétences sera essentiel pour l’avenir et avec le moteur de compétences basé sur l’IA et les techniques de ML, les professionnels des RH peuvent conserver un enregistrement précis des données de compétences, qui seront constamment mises à jour pour fournir des informations exploitables aux employés, aux managers et aux responsables RH.

La nouvelle norme du lieu de travail n’est pas seulement un défi opérationnel mais aussi un défi humain. Comment les responsables RH gèrent-ils cela en sachant que les gens sont le plus grand atout d’une organisation ?

Le changement soudain de culture de travail dû à la pandémie a apporté de nouveaux défis aux responsables des RH. Le plus gros obstacle pour de nombreuses organisations du côté opérationnel est d’offrir une expérience d’employé personnalisée et transparente pour leur main-d’œuvre, malgré l’emplacement du côté de la gestion des personnes. Avec autant de personnes travaillant à distance et de nombreuses organisations offrant désormais des opportunités de main-d’œuvre hybride à leur retour au bureau, il sera essentiel pour les responsables des ressources humaines d’assurer une expérience cohérente et collaborative pour les travailleurs à distance et ceux de retour au bureau.

Pour relever ce défi, les organisations se rendent compte de la nécessité d’investir dans de nouvelles solutions pour créer de meilleures expériences pour les employés. Notre solution Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), par exemple, aide à la fois les employeurs et les employés en fournissant la technologie nécessaire pour prendre en charge l’évolution des attentes des employés et aider les RH à faire face aux demandes en constante évolution. L’une de nos innovations les plus récentes au sein d’Oracle Cloud HCM est Oracle Journeys, qui aide les responsables des ressources humaines à créer, concevoir et offrir des expériences personnalisées pour toutes les tâches des employés, des promotions au congé de paternité. Ce type d’approche personnalisée de l’expérience employé aidera les organisations à s’assurer qu’elles soutiennent l’ensemble de leurs effectifs de la manière la plus efficace, quels que soient la géographie ou le lieu de travail.

Que doivent faire les responsables RH pour que la performance des employés en matière de requalification et de productivité PoV plus impactante en 2021 ? Et le rôle de la technologie dans la création de cet impact ?

La pandémie mondiale a poussé la plupart des organisations à faire face à des priorités commerciales imprévisibles. Et l’accent a été mis sur la requalification et l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre existante et tout cela est possible grâce à l’intervention de technologies de la nouvelle ère. L’évolution des technologies et maintenant la pandémie de Covid 19 ont perturbé les emplois et les compétences dont les employés ont besoin. Alors que les employeurs comprennent la nécessité d’identifier et de signaler les compétences dont ils ont besoin, ainsi que de développer des mécanismes pour recruter, former et retenir les employés, les employés potentiels veulent également améliorer leurs compétences et se tourner vers leurs organisations pour les aider à le faire. Les employés indiens comprennent mieux l’importance du développement professionnel que leurs pairs internationaux. Selon le Global Skills Gap Report de la plateforme d’apprentissage Udemy, 92% des Indiens pensent qu’il existe un écart de compétences et les deux tiers d’entre eux en ont été affectés. Dans un tel scénario, les entreprises doivent alors investir dans le perfectionnement des compétences intellectuelles de leur main-d’œuvre en effectuant des parcours d’apprentissage sur mesure complétés par des outils numériques, qui recréent la meilleure version possible de l’apprentissage physique. Les responsables RH devraient se concentrer davantage sur la puissance de l’IA/ML et des capacités analytiques pour obtenir des informations significatives sur les tendances du côté de la gestion des performances qui affecteront la rétention des employés. Bien que la connaissance de l’IA, du ML et de la robotique soit importante, les organisations seraient également à la recherche de talents prêts à améliorer leurs compétences, car c’est le moyen le plus efficace de tirer parti des talents clés dans une réalité post-Covid.

Quelle devrait être la feuille de route et l’avenir des responsables RH notamment en matière d’évaluation des compétences des salariés en 2021 ?

Avec la pandémie qui bouleverse le travail à travers le monde, les environnements commerciaux se sont transformés à une vitesse sans précédent. En conséquence, cela a obligé les ressources humaines (RH) à développer de nouvelles capacités pour rester pertinentes à l’heure actuelle. Bien que les capacités RH de base soient importantes, elles ne sont que le strict minimum. En 2021, les responsables RH devraient permettre à la main-d’œuvre et garder un œil sur leurs compétences afin de les optimiser et de les aider à se développer davantage. Auparavant, il était difficile de le faire avec les référentiels traditionnels, mais ils disposent désormais de technologies telles que l’IA, le ML et l’IoT avec le cloud comme base pour exécuter des appareils intelligents à leur disposition pour faire le travail.

La feuille de route pour l’avenir en termes d’évaluation des compétences des employés comporte deux volets : l’un, qui consiste à combler le fossé des compétences des dirigeants et le second, à combler le fossé des compétences des employés. Le plus grand manque de compétences en leadership réside dans l’adaptation à l’utilisation des nouvelles technologies. Le savoir-faire numérique et le besoin d’agilité seront exigés des dirigeants à l’avenir. Dans une étude réalisée par l’étude du MIT, 82% pensent que les leaders de la nouvelle économie devront être numériquement solides. Par conséquent, les responsables RH, afin de répondre à ces demandes, doivent faire preuve d’empathie avec leurs dirigeants et leur donner les bons outils et formations numériques pour prospérer dans une nouvelle économie numérique.

Avec autant de perturbations sur le lieu de travail, comment Oracle HCM Cloud progresse-t-il pour responsabiliser les DRH et prendre en charge les changements inévitables ? Oracle réexamine-t-il son portefeuille HCM pour répondre aux exigences changeantes des RH dans la nouvelle normalité ?

La technologie joue un rôle crucial dans la réponse aux besoins urgents d’une organisation et dans la recherche simultanée d’un moyen d’évoluer dans le schéma existant des choses. Pour émerger dans la phase la plus difficile, les entreprises doivent se concentrer sur le recyclage de leur main-d’œuvre existante et se renforcer. Oracle, en tant que partenaire stratégique des DRH, les aide à naviguer dans cette nouvelle norme lorsqu’il s’agit de combler le fossé des compétences. Nous avons récemment lancé la solution Oracle Dynamic Skills, qui fait partie d’Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), qui permet aux DRH d’identifier les lacunes en matière de compétences et de favoriser la culture du développement de carrière pour les employés. Avec Dynamic Skills, les décideurs peuvent obtenir les informations nécessaires pour s’assurer qu’ils disposent des bons talents, maintenant et à l’avenir, en fournissant une vue complète des compétences au sein de leur main-d’œuvre. Les offres basées sur le cloud comme Oracle Dynamic Skills aident le personnel RH. La solution conserve un enregistrement toujours précis des données de compétences au sein de l’organisation, y compris les titres de poste, les capacités des employés, l’expérience et la force des compétences. La solution comprend trois grandes catégories, à savoir Skills Nexus, Skills Connector et Skills Center. Avec Dynamic Skills, les professionnels des RH et les individus peuvent gérer les compétences, permettant ainsi aux responsables des RH de développer et de retenir plus efficacement les talents clés de l’organisation.

