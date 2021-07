L’écart de richesse grandissant | Place des investisseurs

in

Le mois dernier, l’ex-femme de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, a fait un don de 2,7 milliards de dollars à diverses organisations à but non lucratif. Quant à la motivation derrière le cadeau, elle a souligné « une richesse disproportionnée… concentrée dans un petit nombre de mains ».

Nous applaudissons sa générosité. Cependant, comme l’écrit notre spécialiste macro, Eric Fry, ci-dessous…

… peu importe combien de milliards Scott et d’autres philanthropes dépensent, ces dollars n’agiront que comme des pansements sur une plaie béante.

Le problème ici est quelque chose que les lecteurs réguliers de Digest ont assez bien compris – le Technochasm.

Aujourd’hui, avec l’aide d’Eric, revisitons la dynamique derrière le Technochasm, pourquoi il ne sera pas résolu de si tôt, mais comment vous pouvez positionner votre patrimoine du bon côté.

Je vais laisser Eric s’occuper d’ici.

Passez un merveilleux 4 juillet,

Jeff Remsbourg

Pourquoi ce don de 2,7 milliards de dollars ne résoudra pas l’écart de richesse

Par Eric Fry

En 2016, j’ai remporté le concours de sélection de titres Portfolios With Purpose, le concours d’investissement le plus prestigieux de Wall Street.

Avec un rendement global de 153 % sur un an dans mon portefeuille de « paris messieurs », j’ai battu l’ensemble du peloton de 650 personnes. Cela comprenait certains des plus grands noms de l’investissement, des gars comme Joel Greenblatt et David Tepper.

Cette victoire m’a permis d’envoyer 46 800 $ à la clinique de santé Roberto Clemente au Nicaragua.

Je me sentais plutôt bien ce jour-là… comme je le fais chaque fois que j’écris un chèque pour l’un de mes organismes à but non lucratif préférés.

Mais mes efforts ne sont qu’une goutte dans le seau – une goutte dans l’océan, vraiment – ​​quand il s’agit du monde philanthropique mondial.

Plus tôt ce mois-ci, MacKenzie Scott a annoncé qu’elle venait de donner 2,7 milliards de dollars à 286 organisations à but non lucratif et éducatives.

Scott, si vous ne connaissez pas le nom, est l’ex-femme de Amazon.com Inc. (AMZN) fondateur Jeff Bezos.

Au cours de la dernière année, Scott a donné 8,5 milliards de dollars, la plaçant dans l’échelon supérieur des donateurs philanthropiques mondiaux.

Mais ne vous inquiétez pas pour elle. Elle vaut toujours environ 60 milliards de dollars et détient une participation de 4% dans Amazon… afin qu’elle puisse se permettre les largesses.

Dans un article de blog sur Medium, Scott a écrit :

Dans cet effort, nous sommes gouvernés par la conviction humble qu’il vaudrait mieux que des richesses disproportionnées ne soient pas concentrées dans un petit nombre de mains, et que les solutions sont mieux conçues et mises en œuvre par d’autres. Bien que nous ayons encore beaucoup à apprendre sur la façon d’agir sur ces croyances sans les contredire et les subvertir, nous pouvons commencer par reconnaître que les personnes qui travaillent pour renforcer le pouvoir au sein des communautés sont les agents du changement.

De toute évidence, Scott est troublé par l’inégalité des richesses : la concentration croissante d’une vaste richesse au sein d’une petite population.

Moi aussi. En fait, j’ai fait de l’inégalité des richesses en Amérique l’un des principaux axes de mes recherches.

Des millions d’Américains s’enfoncent sous le seuil de pauvreté. Alors que ce changement socio-économique massif se poursuit, une fraction de plus en plus réduite de notre population contrôle une part toujours plus importante de notre richesse nationale.

Selon les dernières données de la Fed, les 1 % d’Américains les plus riches ont une valeur nette combinée de 34 200 milliards de dollars (ou 30,4 % de toute la richesse des ménages aux États-Unis), tandis que les 50 % les plus pauvres de la population ne détiennent que 2 100 milliards de dollars combinés (ou 1,9% de toute la richesse).

Donc, Scott et moi sommes sur la même longueur d’onde ici.

Là où nous différons, c’est ce que nous croyons cause l’inégalité des richesses de l’Amérique – et les solutions potentielles.

Alors aujourd’hui, examinons de plus près les causes de l’écart de richesse… et ce qui peut être fait pour empêcher les Américains ordinaires d’atterrir du mauvais côté.

Alors que les prescriptions du sénateur peuvent vous éloigner de la ligne de la soupe, les miennes pourraient vous mettre sur la voie d’une prospérité croissante…

Épingler le blâme sur la technologie

Je ne parle pas couramment le jargon à but non lucratif que Scott utilise dans son essai Medium… mais en lisant entre les lignes… elle n’explique pas vraiment la cause de l’inégalité des richesses, ne nommant que des « structures sociales ».

C’est peut-être parce que Scott et son ancien mari sont eux-mêmes, d’une certaine manière, une force majeure derrière le gouffre grandissant des richesses.

Il y a quelques années, la Réserve fédérale a découvert que les trois Américains les plus riches étaient Bezos, le légendaire investisseur Warren Buffett et Microsoft Corp. (MSFT) fondateur Bill Gates.

La Fed a constaté que la richesse totale détenue par ces trois hommes à l’époque (348,5 milliards de dollars) était supérieure à la richesse totale des 50 % les plus pauvres des Américains (245 milliards de dollars).

C’est exact.

Seuls trois hommes (et leurs épouses) contrôlaient plus de richesses que les 160 millions d’Américains les plus pauvres.

Voici comment cela se passe : année après année, des entreprises dynamiques et arrivistes renversent des entreprises établies qui semblent assez solides et dominantes sur leurs marchés.

Dans de nombreux cas, ces entreprises mourantes emploient des dizaines de milliers de travailleurs. Mais la force apparente de ces entreprises cache souvent leur faiblesse sous-jacente.

Les entreprises qui ne parviennent pas à s’adapter meurent d’une mort lente mais certaine. Pour un seul exemple pertinent, depuis début 2009, les actions d’Amazon ont grimpé de plus de 6 000 %, rendant Scott très riche en cours de route. Pendant ce temps, des dizaines de détaillants de brique et de mortier à l’ancienne ont lentement fait faillite.

Voici le problème : la technologie progresse si rapidement que, grâce à un phénomène connu sous le nom de loi des retours accélérés, la vitesse à laquelle ces énormes perturbations se produisent ne cesse de s’accélérer.

Ces perturbations augmenteront chaque année l’écart de richesse.

Les progrès exponentiels – comme ceux qui se produisent actuellement dans les laboratoires de recherche et les entreprises technologiques – accélèrent radicalement le rythme du changement que nous voyons dans le monde… et accélèrent radicalement l’écart de richesse.

Ce n’est pas une salle de réunion pleine de vieillards vêtus de costumes coûteux et d’uniformes militaires qui prennent les décisions qui changent le monde. Ce ne sont pas non plus des « forces sociales ».

Épinglez le blâme sur la technologie elle-même.

C’est pourquoi j’appelle cet écart de richesse le “Technochasme.”

C’est aussi là que se trouve la solution

Bien que son explication dans l’essai Medium soit clairement bien pensée, la solution de Scott à ce problème semble se résumer à jeter de l’argent dans les collèges, les centres interreligieux, les organisations artistiques et culturelles, les équipes locales de lutte contre la pauvreté et autres… et à leur faire confiance pour faire le travail. nécessaire.

Elle écrit:

Parce que nous pensons que les équipes expérimentées en première ligne des défis sauront le mieux utiliser l’argent à bon escient, nous les avons encouragées à le dépenser comme bon leur semble. Beaucoup ont rapporté que cette confiance a considérablement augmenté l’impact du don… Elle permet aux destinataires de se sentir valorisés et de débloquer leurs meilleures solutions. La générosité est génératrice. Le partage fait plus.

J’applaudis la générosité et la confiance de Scott. Et je parie qu’une partie du travail qu’elle finance sera utile, au moins à court terme.

Mais peu importe combien de milliards Scott et d’autres philanthropes dépensent, ces dollars n’agiront que comme des pansements sur une plaie béante.

J’aimerais pouvoir vous dire que cette situation sera bientôt résolue. Mais ce ne sera pas le cas.

La technologie crée un gouffre de richesse que les politiciens ne peuvent pas vraiment réparer.

En d’autres termes, si vous voulez éviter d’atterrir du mauvais côté de cet écart de richesse, vous ne pouvez pas compter sur Washington. Vous devrez agir vous-même.

Les actionnaires d’Amazon qui ont acheté lors de l’introduction en bourse de 1997 auraient pu voir leur investissement monter en flèche de près de 7 000 % en moins de deux ans. Et si ces actionnaires s’accrochaient toujours à leurs actions d’origine, ils auraient récolté un gain d’un autre monde de 200 000 %.

Salutations,

Eric Fry

REMARQUES: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article.