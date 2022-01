L’écart entre George Russell et moi n’est pas aussi grand qu’il y paraissait

Nicholas Latifi a le sentiment que l’écart de performance entre lui et George Russell semblait souvent plus grand qu’il ne l’était en réalité.

Au cours de leurs deux années ensemble en tant que coéquipiers, Russel était confortablement plus rapide que le Canadien les samedis et dimanches la grande majorité du temps.

L’écart entre les deux semblait particulièrement important en qualifications, le Britannique ayant gagné le surnom de « Mr Saturday » pour ses excellentes performances qui l’ont souvent vu battre un certain nombre de voitures plus rapides ainsi que les autres. Williams.

Cependant, alors que Latifi dit qu’il est l’un des plus rapides du marché, il pense que la différence entre eux a été faite pour paraître plus grande qu’elle ne l’était en réalité, affirmant qu’ils étaient souvent proches en Q1 mais qu’il serait éliminé pendant que le pilote actuel de Mercedes irait. à travers et à améliorer.

« Avant la pause estivale, une croissance régulière a commencé, à la fois sur le front des performances en qualifications et dans la gestion de la course », a-t-il déclaré à la branche italienne de Motorsport.com.

« Ce sont deux aspects complètement différents, mais chaque pilote doit être capable de très bien les combiner afin de préparer un bon week-end de course.

Parfois, dans ma situation, c’était frustrant de me retrouver en dehors de la Q2 avec une très petite marge, parfois j’étais très proche de George. Ensuite, bien sûr, il améliorerait son temps en Q2, et à la fin de la course, son temps en Q2 était souvent comparé à mon temps en Q1, ce qui donnait l’impression que c’était un énorme écart.

« Mais cela m’a toujours réconforté de savoir que l’équipe avait l’image de tout, et évidemment j’étais très heureux de voir qu’avant la pause estivale, les choses s’amélioraient et continuaient dans la bonne direction par la suite.

« Je sais que j’avais l’un des pilotes les plus rapides sur la grille en tant que coéquipier, je pense que ce sera encore plus clair pour tout le monde la saison prochaine. »

S’installer. 👊 pic.twitter.com/DVfd3lzvax – George Russell (@GeorgeRussell63) 14 décembre 2021

Avec lui remplaçant Valtteri Bottas chez Mercedes pour 2022 et au-delà, le prochain coéquipier de Russell sera l’un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps, Lewis Hamilton.

Bien qu’il ne pense pas que son propre record de coéquipier et le leur puissent être directement comparés, Latifi admet qu’il est curieux de voir comment le septuple champion du monde rivalisera jusqu’à 23 ans.

« Eh bien, j’ai vu qu’en Formule 1, il est très courant de comparer des pilotes qui ont conduit la même voiture. Même des années plus tard, il existe des évaluations basées précisément sur les comparaisons entre deux pilotes lorsqu’ils étaient coéquipiers », a-t-il déclaré.

« Par exemple, j’ai entendu dire que si [Daniel] Ricciardo en Red Bull a tenu bon contre [Max] Verstappen, voyant maintenant comment ça se passe par rapport à [Lando] Norris puis Lando se battrait avec Max.

Mais au-delà de ces aspects, comme j’ai eu l’occasion de conduire la même voiture que George et que je sais comment mes performances ont progressé en comparaison directe avec lui, je serai évidemment très intéressé de savoir comment il va faire et comment il va se comparer à Lewis, le pilote que je considère comme le plus grand ou l’un des meilleurs de tous les temps dans le sport.

« Alors oui, c’est définitivement quelque chose que je vais suivre de très près. »