« L’écart entre le 2e vaccin Covid et la dose de précaution sera probablement de 9 à 12 mois »

Modi a déclaré que la dose de précaution sera également disponible pour les citoyens de plus de 60 ans et présentant des comorbidités sur les conseils de leur médecin à partir du 10 janvier de l’année prochaine également.

L’écart entre la deuxième dose de vaccin COVID-19 et la troisième, qui est appelée « dose de précaution », devrait être de neuf à 12 mois, ont indiqué dimanche des sources officielles.

Le détail des lacunes pour les vaccins actuellement utilisés dans le programme d’inoculation de l’Inde – Covishield et Covaxin – est en cours d’élaboration, et une décision finale à ce sujet sera prise bientôt, ont-ils déclaré.

Le Premier ministre Narendra Modi, dans une allocution télévisée à la nation samedi soir, a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 15 à 18 ans commencerait à partir du 3 janvier, tandis que la « dose de précaution » pour les travailleurs de la santé et de première ligne serait administrée à partir du 10 janvier.

Les décisions sont intervenues au milieu de la hausse des cas de Covid liés à la variante Omicron du virus.

La dose de précaution désigne une troisième dose de vaccin pour les personnes complètement vaccinées mais Modi s’est abstenu d’utiliser le terme « dose de rappel », comme on l’appelle généralement.

« L’écart entre la deuxième et la dose de précaution du vaccin Covid sera probablement de neuf à 12 mois, la division de la vaccination et le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) discutant sur ces lignes », a déclaré une source.

Plus de 61 % de la population adulte indienne a reçu les deux doses du vaccin. De même, environ 90 pour cent de la population adulte a reçu la première dose.

Avec l’administration de 32 90 766 doses de vaccin au cours des dernières 24 heures, les doses cumulées de vaccin COVID-19 administrées dans le pays ont dépassé 141,37 crore, selon les rapports provisoires jusqu’à 7 heures du matin.

