L’écart entre les prêts d’État à 10 ans et les titres d’État s’élargit à mesure que les rendements de référence se relâchent

La modération des rendements des obligations de référence s’est produite après que les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme aient glissé à leurs plus bas niveaux depuis des mois. Les rendements du Trésor américain ont clôturé à 1,43% mardi.

Par Manish M Suvarna

L’écart entre les prêts d’État à 10 ans (SDL) et les titres d’État s’est élargi de 5 à 10 points de base cette semaine après la détente des rendements des titres de référence. Les rendements des obligations de référence se sont détendus après que les gouvernements central et étatique ont réduit les taxes sur le carburant et que les rendements du Trésor américain se sont affaissés.

L’écart sur les prêts à 10 ans du Rajasthan et de l’Uttar Pradesh a augmenté à 64 points de base chacun, ceux du Bengale occidental et de Goa à 71 points de base chacun, et ceux sur le Tamil Nadu et le Manipur ont atteint respectivement 67 et 74 points de base.

« Le spread s’est élargi cette semaine principalement parce que les rendements des obligations d’État se sont redressés, mais le rendement des obligations d’État correspondant est resté ferme. Plus tôt, nous avons vu que l’écart entre eux se rétrécissait, à ce moment-là, les rendements G-Sec augmentaient et les rendements des prêts d’État se relâchaient en raison de la forte demande et de la baisse des emprunts », a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements – revenu fixe chez Mirae. Asset Investment Managers (Inde).

Pendant ce temps, les emprunts des États au cours de l’exercice en cours ont été jusqu’à présent inférieurs de 12% par rapport au calendrier indicatif des enchères pour cette période. Les emprunts du marché par de nombreux États au cours de cet exercice ont été inférieurs à ceux d’il y a un an. Jusqu’à présent, 27 États et deux territoires de l’Union ont levé un total de Rs 3,88 lakh crore les 8 avril et 9 novembre. « Les États s’en tiendront aux emprunts indicatifs du marché ou pourraient être légèrement inférieurs, mais nous ne pouvons pas nous attendre à des emprunts supplémentaires », a déclaré Jajoo.

La réduction des droits d’accise par le gouvernement central à la veille de Diwali, qui a été suivie d’une réduction de la TVA prélevée sur les produits pétroliers par la plupart des États, a soulagé le marché en atténuant les pressions inflationnistes.

L’atténuation des pressions inflationnistes a stimulé les sentiments, ce qui a encore creusé l’écart entre le G-Sec à 10 ans et les prêts d’État d’échéances similaires. Le rendement de référence qui était à 6,38 % la semaine dernière est maintenant tombé à 6,30 %. Cela a également entraîné une réduction marginale du rendement des prêts d’État, mais l’écart reste élevé.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les rendements des prêts d’État restent limités dans les prochains jours en raison de la baisse des emprunts et de la forte demande des investisseurs. « Nous nous attendons à ce que les taux sur SDL restent entre 6,94 % et 6,96 % dans les prochains jours », a déclaré un gestionnaire de fonds d’une société de fonds de taille moyenne.

