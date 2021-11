L’écart entre les versions de Skyrim et The Elder Scrolls 6 n’est pas « une bonne chose », mais Starfield était un projet « maintenant ou jamais »

The Elder Scrolls 6 a été annoncé comme étant en développement à l’E3 2018, ce qui est un peu inhabituel pour Bethesda car il a tendance à ne pas annoncer un jeu si longtemps à l’avance. La société, cependant, voulait assurer aux fans que le jeu était en préparation.

Bethesda a toujours dit que Starfield viendrait avant ES6, et aucun détail sur le jeu n’a été fourni. Le studio a déclaré que l’ES6 était conçu pour être joué pendant une décennie ou plus, comme Skyrim, et que le travail ne commencerait pas complètement avant que Starfield ne soit sorti – ce qui signifie quelque temps après le 11 novembre 2022.

Récemment, le directeur de Bethesda Games Studios, Todd Howard, s’est entretenu avec IGN et dans l’interview, il a discuté de l’écart de sortie entre Skyrim et The Elder Scrolls 6.

Ce sera aussi un long écart, car le jeu n’en est qu’aux premiers stades de développement, car l’équipe de Bethesda est actuellement occupée à faire sortir Starfield.

En attendant, si nous voulons un correctif pour Elder Scrolls, il y a toujours Elder Scrolls Online qui est un mastodonte estimé à plus de 18 millions de joueurs, puis il y a Skyrim qui sort une édition anniversaire.

Et Skyrim, selon Howard, est toujours immensément populaire. Cela va sans dire car sinon, Bethesda ne continuerait pas à le rééditer, n’est-ce pas? Et avec la franchise considérée comme viable, The Elder Scrolls dans son ensemble semble se porter assez bien pour supporter une longue attente entre les versions standard. En d’autres termes, un long délai entre les versions n’est pas vraiment un facteur décisif.

Pourtant, Bethesda souhaite qu’il soit possible de sortir The Elder Scrolls 6 plus tôt, et Howard aimerait « agiter une baguette » et faire sortir le jeu que l’équipe veut créer le plus tôt possible.

« Quand je regarde les franchises, [I ask] est-ce vibrant ? Skyrim l’est toujours, alors quand je regarde The Elder Scrolls en tant que franchise, je me demande si c’est sain ? Est-ce que ça va bien ? Oui », a déclaré Howard. « Prévoyez-vous d’avoir le genre d’écart que nous avons entre Skyrim et le suivi ? Je ne peux pas dire que c’est une bonne chose. J’aimerais pouvoir agiter une baguette et le jeu que nous voulons faire et vient de sortir, eh bien, absolument. Mais il y a d’autres choses que nous voulons faire.

Et c’est là qu’intervient Starfield, qui, selon Howard, était une sorte d’accord maintenant ou jamais étant donné que le développement a commencé en 2015 après la sortie de Fallout 4.

« Nous voulions faire autre chose depuis longtemps, et jouer dans un nouvel univers. Si pas maintenant quand? Nous avions l’impression que si nous ne le faisions pas, le moment ne pourrait être jamais. Donc, nous nous sentions plutôt bien là où se trouvait The Elder Scrolls en tant que franchise, en particulier avec The Elder Scrolls Online, alors c’était le moment de faire Starfield.

Howard a déclaré que tout avait tendance à prendre plus de temps que le studio ne le souhaiterait, mais l’équipe veut s’assurer que tout va bien, alors avec The Elder Scrolls 6, le studio ne veut pas dire que cela vaut la peine d’attendre si longtemps, mais il veut vous devez savoir qu’il est déterminé à s’assurer que le jeu « résiste à la série telle qu’elle a été » d’une « manière vraiment efficace ».

Étant donné que les jeux sont sortis si éloignés les uns des autres, l’un des avantages, selon Howard, est qu’ils permettent de faire circuler le jus créatif au lieu de créer un épuisement. Cela dit, avec Starfield, les choses ont été créées à partir de zéro alors qu’avec The Elder Scrolls 6, vous avez une base sur ce qui s’est passé avant et comment les gens y ont réagi. En même temps, vous voulez effacer l’ardoise et comprendre « ce que signifie être un jeu de rôle fantastique ». Et l’équipe derrière elle n’est pas intéressée à faire une suite, à la place, elle veut « repartir à neuf » comme elle le fait avec chaque titre Elder Scrolls.

Bref, l’attente sera encore longue. Starfield n’a pas encore atterri et c’est encore dans un an. Quand peut-on s’attendre à ES6 ? Howard ne l’a pas dit, mais nous espérons que ce sera terminé avant que les quatre cavaliers ne sortent des nuages ​​pour semer le chaos parmi la population.

Jusque-là, comme indiqué ci-dessus, il y a toujours Skyrim Anniversary Edition avec son contenu supplémentaire pour nous rassasier. Nous pourrions aussi toujours retourner à Oblivion ou Morrowind aussi. Ce sont aussi d’excellents jeux. Surtout Morrowind. Là encore, je suis partial.