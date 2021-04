En résumé: Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, est ravi de voir à quel point son équipe était plus proche de Mercedes lors de la première course de la saison de F1 2021.

En bref

Seidl encouragé par les performances de BahreïnLando Norris et Daniel Ricciardo ont terminé respectivement quatrième et sixième à Bahreïn, la principale McLaren prenant le drapeau 46 secondes après le vainqueur de la course Lewis Hamilton. Seidl s’est déclaré «très content» de la première course de l’équipe depuis son passage au pouvoir Mercedes.

«Le travail acharné que tout le monde a accompli pendant l’hiver a porté ses fruits», a-t-il déclaré. «C’était formidable de voir aussi en termes d’écart, par exemple, avec Lewis, était seulement je pense d’environ 45 secondes dans une course où ces gars-là étaient à fond. C’est un signe encourageant car cela confirme à nouveau que nous avons fait un bon pas en avant avec la voiture et en équipe, ce qui est, comme je le dis toujours, la clé pour revenir en tête dans quelques années et se battre pour les victoires.

Cependant, Seidl a reconnu que l’équipe faisait face à une concurrence plus rude de la part d’une Ferrari revigorée et, potentiellement, d’AlphaTauri à moteur Honda.

«Beaucoup de nos concurrents ont également fait de bons pas en avant. C’était donc la bataille serrée attendue avec Ferrari. AlphaTauri est difficile à juger après Pierre [Gasly] avait le problème au début.

«Mais je suis vraiment content de la façon dont notre équipe et nos pilotes ont réussi. C’est évidemment le meilleur départ possible que nous aurions pu avoir pour cette nouvelle saison. Et merci aussi à nos collègues de Mercedes, ils ont travaillé si dur pendant l’hiver avec nous afin de nous assurer que nous sommes prêts pour la première course et maintenant nous avons la première course avec ce nouveau partenariat sous la ceinture et il se sent juste bien.

