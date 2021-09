L’échange crypto américain CrossTower s’étend à l’Inde

in

La bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, CrossTower, étend ses opérations à l’Inde malgré l’incertitude juridique actuelle concernant la réglementation locale de la cryptographie.

CrossTower a créé une division locale en Inde et lancé une plateforme de trading de crypto-monnaie pour capturer le marché croissant de plusieurs milliards de dollars, a rapporté . le 6 septembre. CrossTower India a déjà ajouté 35 employés et cherche à étendre son équipe à 100 personnes dans les six à neuf prochains mois.

Avec 7,6 millions de dollars de transactions quotidiennes au moment de la rédaction de cet article, CrossTower espère que sa bourse indienne contribuera à ses projets de se développer davantage dans le monde. « L’Inde jouera un rôle essentiel et nous prévoyons d’utiliser le pays comme plaque tournante pour nous étendre à d’autres zones géographiques », a déclaré Kapil Rathi, cofondateur et PDG de CrossTower.

L’entrée de CrossTower sur le marché indien intervient dans un contexte d’incertitude constante quant au statut juridique des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) dans le pays. Plusieurs sources gouvernementales présumées avaient précédemment attisé les craintes d’une prochaine interdiction de la crypto-monnaie, suggérant que le gouvernement indien prévoyait d’imposer une interdiction générale à l’industrie.

Malgré cela, les investissements nationaux de l’Inde dans la cryptographie ont augmenté de 600 % au cours de l’année écoulée, passant de 900 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021.

“Nous pensons que nous prenons un risque calculé”, a déclaré Rathi.