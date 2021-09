L’échange crypto du Japon va re-coter le XRP

Cela fait environ dix mois que la SEC américaine a réprimé Ripple et sa crypto-monnaie, le XRP, affirmant la même chose que certains investisseurs réclament depuis des années : que XRP est une sécurité non enregistrée. Cette décision a fait perdre à Ripple et XRP des abonnés et même cherché de nouveaux marchés à l’Est, en particulier en Europe et en Asie de l’Est.

Cependant, au fur et à mesure que le temps passait et que l’affaire entre les deux devenait plus complexe, Ripple semble avoir réussi à commencer à prendre l’avantage contre le régulateur. Du moins, c’est ce que l’échange TaoTao du Japon semble croire.

TaoTao va ramener le XRP

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Selon des rapports récents, l’échange cryptographique japonais TaoTao a récemment annoncé qu’il réinscrirait le XRP, car le marché est de plus en plus convaincu que l’entreprise peut se défendre contre les allégations du régulateur.

Il ne fait aucun doute que l’affaire contre Ripple a eu des conséquences de grande envergure pour la pièce, qui a même perdu sa troisième place emblématique sur la liste des plus grandes crypto-monnaies, et est depuis tombée à la septième place sur la liste. Mais, comme la prise en charge du XRP semble faire son retour, il est également probable que la pièce commencera bientôt à voir une amélioration significative de la gamme.

Il est important de noter que rien n’est encore certain concernant le dossier de la SEC contre Ripple. L’affaire pourrait faire ou défaire Ripple et XRP, faisant d’eux l’un des héros de l’industrie de la cryptographie, ou un autre projet relevant du régulateur.

L’importance de la bataille juridique devient claire en voyant comment d’autres échanges majeurs se sont comportés contre XRP. Des gens comme OKEx, Coinbase, Kraken, etc., qui essaient tous de se conformer autant que possible aux réglementations, se sont éloignés de XRP une fois l’affaire commencée.

Sans parler de MoneyGram, qui a non seulement abandonné son association avec Ripple, mais a affirmé qu’il n’avait jamais utilisé leur technologie en premier lieu. Pour l’instant, l’avenir reste incertain, mais la décision de TaoTao pourrait avoir des conséquences importantes pour l’avenir, car elle pourrait inspirer d’autres à envisager de ramener également le XRP.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent