L’échange crypto FTX devient le dernier arrivé à la porte de NFT

Crypto exchange FTX a rejoint l’espace des jetons non fongibles (NFT) en lançant sa place de marché NFT.

Le nouveau marché comportera des actifs tokenisés uniques, permettant aux clients d’enchérir sur l’actif de leur choix. Certains des jetons ont des liens vers des objets physiques et peuvent être échangés contre leurs équivalents dans le monde réel.

Par exemple, le jeton NFT « SBF Lunch » peut être échangé contre une conversation Zoom de 30 minutes avec Sam Bankman-Fried, PDG de FTX. Actuellement, le NFT le plus cher de la plateforme est évalué à 110 000 $.

Le marché a également d’autres NFT répertoriés, y compris des casquettes de marque FTX.US et d’autres répertoriés par des tiers.

La plate-forme fonctionnera à la fois sur la blockchain Solana et sur Ethereum, comme l’a annoncé l’échange. Ethereum (ETH / USD) a toujours été la principale plate-forme de choix pour la plupart des plates-formes NFT, mais Solana gagne également de plus en plus en popularité.

Les échanges cryptographiques luttent pour lancer des plates-formes NFT

Ce n’est pas la première plate-forme NFT lancée par un échange cryptographique, et ce ne sera probablement pas la dernière. De nombreuses bourses ont manifesté leur intérêt ou ont déjà lancé leurs plates-formes NFT tout en essayant de profiter de la croissance du marché.

Gemini Exchange, fondée par les jumeaux Winklevoss, possède le marché populaire NFT Nifty Gateway. La plate-forme a été acquise en 2019 et a été le marché de choix pour de nombreux utilisateurs.

Binance, la plus grande bourse de crypto au monde par capitalisation boursière, a également annoncé son intention de lancer un marché NFT en juin.

WazirX, l’un des plus grands échanges cryptographiques en Inde, souhaite également mettre en œuvre son marché NFT. Dans le même ordre d’idées, le courtier sud-africain Korbit a également manifesté son intérêt.

Les NFT continuent d’attirer plus d’attention

L’attention portée au NFT par les échanges crypto n’est pas surprenante, car l’espace des jetons non fongibles a explosé ces derniers mois.

En mars, l’artiste numérique Beeple est devenu le single le plus vendu de l’industrie après que Vignesh Sundaresan a payé 69,3 millions de dollars pour sa collection numérique à la maison d’onction de Christie. Bien que le taux d’activités sur les marchés ait chuté, il suscite toujours l’intérêt d’une sélection de moteurs de l’industrie de la cryptographie cherchant à profiter de la mode.

