L’échange crypto indien WazirX, appartenant à Binance, franchit 200 millions de dollars en volume de négociation quotidien; yeux 1 milliard de dollars en 2021

Échange mondial de bitcoins L’échange de crypto-monnaie indien appartenant à Binance WazirX a franchi 200 millions de dollars de volume de négociation quotidien depuis son lancement en mars 2018. Il s’agit du volume de négociation le plus élevé de tous les échanges de crypto sur le marché indien, selon la société, au milieu de l’incertitude réglementaire sur l’utilisation et l’adoption de cryptos par les entreprises et les particuliers dans le pays. «Le volume quotidien des transactions montre l’échelle à laquelle une bourse fonctionne. Plus de volume conduit à plus de liquidité et plus de liquidité garantit que les traders obtiennent les meilleurs prix avec un écart minimum entre l’achat et la vente. WazirX a la liquidité et le volume de négociation les plus élevés du marché de l’INR en Inde », a déclaré Nischal Shetty, fondateur de WazirX à Financial Express Online.

Faisant partie du groupe Binance basé à Malte, qui compte des utilisateurs dans 180 pays, WazirX a réclamé 2,3 milliards de dollars de volume mensuel et 1,75 million d’utilisateurs enregistrés sur sa plate-forme. Selon CoinMarketCap, WazirX était le 27e échange de crypto-monnaie mondial sur la base du trafic, de la liquidité, des volumes de négociation et de la confiance dans la légitimité des volumes de négociation. Son volume de négociation sur 24 heures s’élevait à 218 millions de dollars avec 137 pièces disponibles pour les clients.

«BTC, WRX, TRX, ETH, MATIC, DOGE, ZIL font partie des principaux jetons de trading en Inde. Nos clients sont répartis dans tout le pays. Les métros forment une grande partie de la clientèle, mais d’autres villes se développent rapidement. La majorité des utilisateurs ont entre 22 et 30 ans », a ajouté Shetty. La startup avait lancé l’année dernière en mars un fonds « Blockchain for India » de 50 millions de dollars pour investir dans des startups crypto / blockchain en Inde. Selon WazirX, il y a plus de 7 millions de personnes associées à plus de 7500 crores d’actifs cryptographiques dont le sort est en jeu jusqu’à ce que l’Inde réglemente le marché de la cryptographie.

Cependant, dans ce qui pourrait être le premier pas vers la réglementation des cryptos en Inde, le gouvernement avait rendu le mois dernier obligatoire pour les entreprises traitant des monnaies virtuelles de divulguer les profits ou les pertes encourus sur les transactions cryptographiques, le montant des cryptos qu’elles détiennent et les dépôts ou avances. de toute personne dans le but de négocier ou d’investir dans la crypto-monnaie dans leurs bilans. Dans une notification émise, le ministère des Affaires corporatives avait annoncé les modifications apportées à l’annexe III de la loi sur les sociétés avec effet au 1er avril 2021.

Par ailleurs, le gouvernement avait déclaré que les gains cryptographiques seraient imposables en tant que revenu tandis que la TPS serait applicable sur les services par les échanges cryptographiques. « Indépendamment de la nature de l’entreprise, le revenu total pour la fiscalité doit inclure tous les revenus de quelque source que ce soit dérivés … les gains résultant du transfert de crypto-monnaies / actifs sont soumis à l’impôt sous un chef de revenu », Ministre d’État du ministère des Finances Anurag Singh Thakur avait dit en réponse à une question dans le Rajya Sabha. «La fourniture de tout service, s’il n’est pas spécifiquement exonéré, est taxable sous la TPS et aucun service lié à l’échange de crypto-monnaie n’a été exonéré», avait-il dit.

WazirX vise maintenant à atteindre 1 milliard de dollars de volume de transactions par jour en 2021. «Nous travaillons dur pour instaurer une réglementation cryptographique positive en Inde. Notre ministre des Finances a déclaré que l’Inde n’interdirait pas la cryptographie. Nous pensons que le marché indien se développe rapidement et que notre gouvernement adoptera une réglementation positive en matière de cryptographie », a déclaré Shetty.

