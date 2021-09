Il n’y a pas de frais de transaction ni de frais pour recharger FASTag avec le bitcoin HODLed des utilisateurs.

L’échange de crypto-monnaie Unocoin offre aux utilisateurs de bitcoins une nouvelle option pour recharger leurs comptes FASTag. Les utilisateurs pourront recharger FASTag en utilisant des bitcoins qu’ils avaient déposés ou achetés dans le portefeuille Unocoin dans le passé, cependant, il n’y a pas d’achat direct en utilisant des bitcoins. À partir de l’onglet ou de la section bitcoin de l’application ou du site Web Unocoin, les utilisateurs devront cliquer sur l’onglet FASTag et choisir parmi l’un des dix-sept opérateurs répertoriés avec Unocoin. De plus, les utilisateurs devront entrer le numéro d’immatriculation du véhicule et le montant qu’ils souhaitent recharger leur FASTag avec entre Rs 100 et Rs 10 000 tout en s’assurant qu’ils disposent de suffisamment de bitcoins pour le couvrir.

«Cela sera traité comme les clients vendent du bitcoin sur notre plate-forme, puis via la plate-forme de notre partenaire, ils rechargent le FASTag. La recharge se fait en fait uniquement par l’argent. Disons que j’ai 0,1 bitcoin dans mon portefeuille bitcoin. Je mettrai Rs 500 pour recharger FASTag dans l’application ou le site Web, puis Rs 500 bitcoin seront déduits de mon portefeuille et de l’autre côté, mon FASTag est rechargé avec Rs 500 », Sathvik Vishwanath, PDG et co-fondateur, Unocoin a déclaré à Financial Express Online.

Lisez aussi: PayPal achève le premier déploiement international de son offre de cryptographie permettant aux utilisateurs d’acheter, de conserver et de vendre des pièces

« Nous avons déjà plus de 200 recharges en une seule journée, donc ça se passe bien. Le montant moyen de la recharge a été de Rs 500 à 1 000 alors que le plus élevé que j’ai vu était de Rs 4 000. Nous avons actuellement 14 lakh utilisateurs enregistrés d’Unocoin », a ajouté Vishwanath. Il n’y a pas de frais de transaction ni de frais pour recharger FASTag avec le bitcoin HODLed des utilisateurs. Une fois la transaction terminée, les utilisateurs peuvent voir la transaction dans l’historique des transactions de l’application ou du site Web. La ligne de transaction indique le montant de bitcoin vendu, l’équivalent INR, la date et l’heure de la transaction, ainsi que le taux de conversion.

Dans une offre similaire en août de cette année, la société avait proposé aux utilisateurs d’acheter des articles de consommation tels que des pizzas, des glaces, etc. en utilisant Bitcoin. La société avait autorisé les utilisateurs à acheter des chèques-cadeaux en bitcoin pouvant être échangés chez Domino’s Pizza, Cafe Coffee Day, Baskin-Robins, etc.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.