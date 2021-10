L’échange crypto ZebPay lance un bureau électronique OTC pour les HNI et les investisseurs institutionnels

ZebPay a l’intention de répondre à la pénurie de liquidités dans les actifs cryptographiques avec le bureau, car il donne accès à une liquidité profonde 24 heures sur 24 à une gamme de crypto-monnaies. Image représentative/Pixabay

L’échange cryptographique ZebPay a lancé lundi le premier bureau électronique de gré à gré (OTC) de l’Inde pour les traders à grand volume et les investisseurs institutionnels du monde entier. Le bureau OTC vise aux HNI, aux sociétés de négoce et aux entreprises à offrir “l’exécution en un clic” d’ordres commerciaux cryptographiques volumineux instantanément à des écarts serrés, sans frais et avec un glissement minimal, a déclaré la société. L’accès est actuellement disponible via l’intégration d’API ou via une interface de trading facile à utiliser qui permet des installations de trading automatisées pour tous les utilisateurs.

La société a l’intention de faire face à la pénurie de liquidités dans les actifs cryptographiques avec le bureau, car elle donne accès à une liquidité profonde 24 heures sur 24 à une gamme de crypto-monnaies. «Avec ZebPay OTC Desk, nous répondons à l’intérêt institutionnel croissant pour la cryptographie à l’échelle mondiale et en Inde. Comme les autres produits ZebPay, le bureau OTC offre également une expérience de trading simplifiée et optimisée couplée à une assistance personnalisée, mais spécifiquement pour les traders à plus gros volume. Cela encouragera davantage l’adoption de la cryptographie dans le pays et contribuera à créer une marque pour l’Inde en tant qu’acteur majeur dans cet espace émergent », a déclaré Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay dans un communiqué.

Le bureau prend actuellement en charge plusieurs devises fiduciaires et pièces stables pour des clients mondiaux tels que le dollar américain, la livre sterling, l’euro, le dollar de Singapour, le dirham, le dollar australien, le Tether, l’USD Coin et le DAI. Fondée en 2014, la bourse prétendait avoir plus de 4 millions d’utilisateurs et plus d’un milliard de dollars de volumes de transactions mensuels. Elle exploite actuellement une bourse en Australie et à Singapour, desservant 162 pays dans le monde.

ZebPay avait lancé plus tôt cette année sa plate-forme de prêt permettant aux utilisateurs de prêter leurs pièces à l’entreprise, sur laquelle ils gagnent des revenus en fonction de la pièce et de la période pour laquelle elle est prêtée. La plate-forme de prêt ZebPay génère des retours sur les investissements cryptographiques des utilisateurs s’ils prêtent ainsi des cryptos sélectionnés, offrant ainsi la possibilité de gagner un revenu passif en s’ajoutant aux retours générés par la hausse des prix des cryptos.

Alors que l’écosystème crypto continue de se développer, le FMI dans un chapitre de son dernier rapport sur la stabilité financière mondiale avait noté les défis de stabilité financière de l’écosystème. «Les défis posés par l’écosystème crypto incluent les risques d’intégrité opérationnelle et financière des fournisseurs d’actifs crypto, les risques de protection des investisseurs pour les actifs crypto et DeFi, et des réserves et une divulgation inadéquates pour certaines pièces stables. Sur les marchés émergents, l’avènement des actifs cryptographiques présente des avantages mais peut accélérer la cryptographie et contourner les restrictions d’échange et de contrôle des capitaux. L’augmentation des échanges d’actifs cryptographiques dans ces économies pourrait entraîner une déstabilisation des flux de capitaux. »

