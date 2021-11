L’échange cryptographique de Singapour Coinstore entre en Inde alors que le gouvernement cherche à interdire les crypto-monnaies privées

Coinstore cherche également à embaucher des talents locaux avec 100 ouvertures immédiates en Inde pour son support client et son marketing. et division des opérations. (image : Coinstore.com)

Alors même que le gouvernement cherche à interdire toutes les crypto-monnaies privées via le nouveau projet de loi cryptographique, qui devrait être présenté lors de la session d’hiver qui a commencé lundi, les contrats à terme cryptographiques basés à Singapour et la bourse de trading au comptant Coinstore ont fait une incursion sur le marché indien. La société a annoncé lundi son entrée sur le marché indien de la cryptographie avec le lancement de sa plate-forme Web et d’applications pour les utilisateurs indiens. Les utilisateurs peuvent « échanger, acheter et vendre des crypto-monnaies, avec une vérification KYC facile et un support client 24h/24 et 7j/7 », a déclaré Coinstore dans un communiqué. L’échange permet de négocier dans plus de 50 crypto-monnaies. Le lancement prend de l’importance car plus de 20% des utilisateurs actifs de Coinstore viennent d’Inde.

« Avec plus de 20 % de nos utilisateurs actifs en Inde, nous avons décidé de démarrer des opérations locales pour soutenir pleinement nos utilisateurs indiens », a déclaré Jennifer Lu, chef de produit et cofondatrice de Coinstore. La mise en place d’un bureau d’appui local est actuellement en cours dans le pays. La société aura des bureaux à Delhi, Mumbai et Bengaluru « qui serviront de base en Inde pour une future expansion ».

Coinstore cherche également à embaucher des talents locaux avec 100 ouvertures immédiates en Inde pour sa division de support client, marketing et opérations. La société a ajouté que son fonds de 120 millions de dollars, qui est alloué à l’expansion en Inde, sera déployé pour la commercialisation, l’embauche et le développement de produits et services liés à la cryptographie pour le marché indien.

Les utilisateurs bénéficieront d’une fonction de copie de trading pour suivre les transactions d’autres traders performants afin de prendre des décisions d’investissement stratégiques en négociant les prix futurs des crypto-monnaies. En juin de cette année, Coinstore avait lancé ses applications iOS et Android dans le monde entier aux côtés de sa plateforme de trading en ligne. La société a déclaré qu’elle subirait bientôt un « audit rigoureux par Hacken, une entreprise mondiale de cybersécurité axée sur la sécurité de la blockchain ».

L’incursion de Coinstore fait suite à l’entrée de l’échange cryptographique basé en Malaisie CGCX.io en avril de cette année, selon un communiqué de la société, suivie de la plate-forme de trading cryptographique basée aux États-Unis CrossTower qui est entrée en Inde en septembre de cette année. Selon un rapport de Nasscom publié en septembre de cette année, la cryptotech a le potentiel de créer plus de 8 lakhs d’emplois d’ici 2030 en Inde, contre 50 000 personnes actuellement employées. De plus, l’industrie devrait atteindre 241 millions de dollars d’ici 2030 en Inde, contre 6,6 milliards de dollars investis par les investisseurs de détail indiens dans différents actifs cryptographiques tels que Bitcoin, Ethereum, Polygon, etc., note le rapport. L’industrie de la cryptographie a augmenté de 39% au cours des cinq dernières années en Inde.

Il est important de noter que le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, répertorié pour introduction lors de la session d’hiver en cours, vise à créer un cadre pour la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Banque de réserve de l’Inde. Bien qu’il ait également l’intention d’interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde, il autorisera cependant » certaines exceptions » pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations, avait déclaré le gouvernement dans le programme législatif publié la semaine dernière.

