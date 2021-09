L’échange cryptographique sud-coréen Bithumb bloque les étrangers qui ne se conforment pas au KYC. ⋆ Crypto nouveaux médias

Selon le rapport du média coréen Pulse, les utilisateurs internationaux de l’échange sud-coréen populaire Bithumb devront désormais subir une vérification KYC mobile afin de pouvoir utiliser l’échange. Le média a annoncé la nouvelle de la nouvelle exigence KYC qui devrait entrer en vigueur cette année. La Corée du Sud a renforcé les réglementations en matière de cryptographie.

Bithumb interdit les étrangers qui ne se conforment pas à la vérification Know Your Customer.

L’avis de la plate-forme d’échange de crypto-monnaies coréenne disait: “La règle de vérification d’identité obligatoire qui pourrait entrer en vigueur cette année sera appliquée aux ressortissants étrangers qui résident en Corée, et la date exacte d’entrée en vigueur sera annoncée ultérieurement.” L’avis de Bithumb interdit effectivement les étrangers qui ne subissent pas la vérification Know Your Customer sur leurs smartphones et s’inscrit dans le cadre de l’engagement du pays à resserrer ses règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Le régulateur financier sud-coréen, la Commission coréenne des services financiers, a récemment créé un nouveau « bureau de surveillance des crypto-actifs », qui sera chargé de surveiller les activités et transactions financières suspectes et de décider de l’extension des licences des opérateurs de crypto-monnaie.

L’adoption de la crypto est en augmentation en Corée du Sud.

L’augmentation de l’examen minutieux des crypto-monnaies est le résultat d’une tentative de mieux réguler la monnaie numérique, qui est de plus en plus adoptée dans la nation sud-coréenne. Un responsable du FSC a commenté le bureau de cryptographie nouvellement créé : « La décision du FSC de créer un bureau indépendant au sein de la KFIU avec un personnel accru vise à vérifier et à surveiller les activités financières liées à la crypto-monnaie et à prévenir le blanchiment d’argent potentiel. Bithumb a récemment nommé un nouveau responsable de la surveillance de la conformité, comme le rapporte le Korea Times, pour renforcer le système de contrôle interne de la bourse, y compris les activités d’inspection et d’enquête internes et externes.