L’échange de crypto américain Coinbase choisit Hyderabad pour sa base indienne; pour héberger des services informatiques en cas d’interdiction éventuelle

Le plus grand échange de crypto-monnaie américain Coinbase avec plus de 43 millions de dollars vérifiés installera initialement son bureau physique à Hyderabad alors qu’il se prépare à établir sa présence commerciale en Inde. Cette décision intervient au milieu de l’incertitude réglementaire entourant Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Coinbase, qui prévoit de devenir public via une liste directe, « hébergera certains services informatiques, y compris l’ingénierie, le développement de logiciels et les opérations de support client en Inde » et « bénéficiera de son immense bassin de talents d’ingénierie de classe mondiale », le société a annoncé récemment. Lancée en 2012, la société serait évaluée à 68 milliards de dollars avant la cotation au Nasdaq.

«Cela pourrait être une opération d’externalisation normale pour Coinbase. Il existe déjà de nombreux échanges en Inde basés sur le modèle de l’externalisation. L’Inde possède l’un des meilleurs pools d’ingénieurs blockchain au monde. Il est logique que Coinbase soit en Inde car le volume de crypto en Inde est énorme. Même si le gouvernement a déclaré qu’il ne fermait pas toutes les options, je pense qu’il y aura une politique sensée de la part de l’Inde », a déclaré Mathew Chacko, associé du cabinet d’avocats Spice Route Legal à Financial Express Online.

Coinbase cherche également à embaucher en Inde ainsi que dans d’autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Japon, Singapour, le Canada et les Philippines. Ingénieur backend senior, ingénieur logiciel, ingénieur logiciel personnel, directeur de l’ingénierie et chef de produit sont les cinq postes vacants en Inde. «L’Inde est connue depuis longtemps comme une plaque tournante de l’innovation en matière d’ingénierie et de technologie, et nous sommes impatients de trouver ce talent de classe mondiale pour aider le groupe Coinbase à développer de nouvelles façons pour nos clients d’interagir avec la cryptoéconomie», a déclaré la société.

Selon les estimations du secteur, il y a plus de 7,5 millions d’investisseurs en cryptographie détenant environ 1,5 milliard de dollars d’investissements. «Au moment où le marché s’ouvre et que l’Inde établit des règles de cryptographie, Coinbase sera prêt. D’autres acteurs sont également très bien positionnés pour la croissance », a ajouté Chacko. La semaine dernière, le gouvernement avait rendu obligatoire pour les entreprises en Inde traitant des monnaies virtuelles de divulguer les profits ou les pertes encourus sur les transactions cryptographiques, le montant des cryptos qu’elles détiennent et les dépôts ou avances de toute personne dans le but de négocier ou d’investir dans la crypto-monnaie dans leurs bilans.

Le PDG et cofondateur de Coinbase, Brian Armstrong, avait en décembre de l’année dernière mis en garde les investisseurs en cryptographie du « risque » inhérent au bitcoin. «Nous ne saurions trop insister sur l’importance de comprendre qu’investir dans la cryptographie n’est pas sans risque. D’une part, la crypto peut être une classe d’actifs volatile – souvent plus que les types d’instruments financiers traditionnels auxquels la plupart des investisseurs sont habitués. Par exemple, cela signifie que le marché peut évoluer dans les deux sens beaucoup plus rapidement que les marchés boursiers », avait déclaré Armstrong dans un article de blog de l’entreprise.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

