L’échange de crypto basé aux États-Unis CrossTower entre en Inde et offre Rs 500 en Bitcoin aux premiers utilisateurs

L’une des principales sociétés de trading et d’investissement dans les actifs numériques au monde, CrossTower a annoncé aujourd’hui le lancement de sa plateforme de trading crypto en Inde. Dans un communiqué, CrossTower a déclaré que la plate-forme a été méthodiquement construite sur une infrastructure robuste, évolutive et résiliente avec les meilleures protections, services et capacités. CrossTower promet les frais les plus compétitifs à la communauté crypto indienne.

CrossTower est classé quatrième sur 152 échanges mondiaux par CryptoCompare – une autorité centrale et leader pour les données mondiales de crypto-monnaie. Le classement était basé sur la qualité des actifs et du marché, les données, la sécurité, le KYC, les réglementations et l’équipe.

En plus d’offrir des prix compétitifs aux utilisateurs, la société utilise également une infrastructure de conformité sophistiquée et des mesures de sécurité pour protéger les clients, selon le communiqué. Dans le cadre de son lancement, CrossTower offre à ses 1 000 premiers clients indiens la possibilité de gagner des Bitcoins supplémentaires jusqu’à Rs 500 lors de leur première transaction en bourse.

Commentant le lancement en Inde, Kapil Rathi, co-fondateur et PDG, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, l’Inde a connu une révolution dans les investissements cryptographiques. La nouvelle génération d’investisseurs en Inde a accueilli les crypto-monnaies comme un outil de liberté financière. Avec les progrès technologiques, les marchés de la cryptographie se sont avérés être un moteur clé de la démocratisation de la richesse. La combinaison unique d’expertise de notre équipe nous permettra de rendre les investissements dans les crypto-monnaies simples et accessibles à tout individu. CrossTower est également ravi de participer à l’élaboration des politiques qui feront de l’Inde l’un des principaux leaders de l’industrie des crypto-monnaies au niveau mondial.

Le marché indien des crypto-monnaies serait passé de 923 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021, soit une croissance mensuelle moyenne de plus de 50 %. Plus de 1,5 crore d’Indiens sont investis dans la crypto.

Parmi 154 pays, l’Inde se classe au 11e rang pour l’adoption de la crypto-monnaie, selon un rapport de Chainalysis.

CrossTower a déclaré que pour l’Inde, il a construit une entreprise qui permet à tout le monde, des jeunes adultes aux magnats des affaires, de rendre l’investissement dans la crypto-monnaie plus facile et plus sûr.

“Tout individu dans n’importe quel village, ville ou ville du pays peut commencer à négocier des crypto-monnaies avec la plate-forme de confiance CrossTower en utilisant des roupies indiennes et accéder à plus de 40 crypto-monnaies (jetons)”, a déclaré la société.

CrossTower a été co-fondée en 2019 par Kapil Rathi, PDG et Kristin Boggiano, présidente, pour généraliser le trading d’actifs numériques. CrossTower exploite des échanges cryptographiques entièrement réglementés aux États-Unis et aux Bermudes, desservant 81 pays.

