L’échange de crypto basé en Asie Zipmex obtient un financement de 41 millions de dollars US de série B »CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Zipmex, un échange de crypto-monnaie basé en Asie-Pacifique avec des bureaux à Singapour, en Thaïlande, en Indonésie et en Australie, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu plus de 41 millions de dollars US dans son financement de série B.

Cela marque une étape importante pour Zipmex, qui a vu plusieurs entreprises s’intéresser à ce cycle. L’équipe Zipmex accueille de nouveaux investisseurs, dont Krungsi Finnovate, la branche de capital-risque de la Bank of Ayudhya, qui a rejoint le groupe en tant qu’investisseur. En outre, Plan B Media Public Company Limited et Master Ad Public Company Limited ont également pris un engagement dans ce financement de série B

Outre sa plate-forme de trading cryptographique, Zipmex s’est concentré sur l’expansion des moyens par lesquels ses utilisateurs peuvent dépenser et gagner des récompenses via leur propre Jeton Zipmex (ZMT).

Les produits « gagner » de l’échange comprennent Fermez — un compte avec des paiements quotidiens allant jusqu’à 8% APY, et Fermeture éclair – un compte de revenus à terme fixe avec APY jusqu’à 14% plus des bonus pour les détenteurs de ZMT.

ZipDépense est une solution de paiement pour les entreprises qui souhaitent accepter la crypto-monnaie. Il a déjà facilité plusieurs premières régionales dans les transactions de véhicules de luxe, d’art et d’immobilier. Ce mois-ci, Zipmex a annoncé la Carte Zipmex, une carte de paiement Visa qui sera lancée plus tard cette année. En plus de ces offres de base et à venir, ZipWorld permettra aux utilisateurs d’échanger des produits de style de vie exclusifs et d’accéder à des expériences et des récompenses uniques en utilisant le jeton Zipmex (ZMT). Dernièrement, Zlancement donnera aux utilisateurs un accès anticipé aux jetons d’investissement sur l’échange Zipmex.

« Nous tenons à remercier les presque 1 million d’utilisateurs enregistrés qui nous ont rejoints jusqu’à présent. Ce financement nous permettra de continuer à développer l’écosystème Zipmex pour apporter plus de valeur, d’expériences et de produits innovants à notre communauté.

– Marcus Lim, PDG et co-fondateur de Zipmex

