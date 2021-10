L’échange de crypto Bitrue facilite la distribution de jetons EXFI aux détenteurs de Songbird SGB

Bitrue, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie Bitrue, a annoncé qu’il faciliterait la distribution de jetons EXFI aux utilisateurs propriétaires de Songbird SGB, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le jeton EXFI sera utilisé pour décider des règles de protocole, des enchères NFT, de l’agriculture de rendement, etc. C’est le jeton natif utilisé sur la plateforme ExFi.

Adam O’Neill, directeur marketing de Bitrue, a commenté lors de l’annonce :

Après avoir été la première bourse au monde à soutenir le commerce et la distribution de Songbird, nous sommes impatients de continuer à trouver des moyens d’ajouter de la valeur à notre communauté et de répondre à vos attentes. Nous sommes ravis de montrer votre soutien à EXFI et Flare Finance, et notre communauté a également exprimé son soutien à leurs nouveaux services innovants.