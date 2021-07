L’échange de crypto FTX devient neutre en carbone new Crypto new media

in

L’échange crypto a également lancé FTX Climate pour financer la recherche, les initiatives politiques et les projets liés au climat.

L’échange de dérivés cryptographiques FTX a révélé hier qu’il avait réussi à devenir neutre en carbone après s’être engagé à le faire en mai de cette année. Le lancement du programme FTX Climate a également été annoncé hier.

L’échange s’est engagé à donner 1 million de dollars à FTX Climate chaque année et a déjà dépensé plus de 1,6 million de dollars jusqu’à présent cette année. FTX Climate a maintenant acheté pour 100 000 tonnes de compensations de dioxyde de carbone, permettant à l’entreprise d’atteindre son objectif de neutralité carbone.

“La première étape ici ne fait que compenser l’impact des transactions que nous avons”, a expliqué le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, sur CNBC Squawk Box. “Et cela ne peut pas être la réponse complète car à un moment donné, vous manquez de carbone des autres pour compenser.”

La première étape étant maintenant terminée, FTX Climate passe à la deuxième phase de son programme, qui implique la recherche et la politique. L’initiative vise à trouver la façon la plus efficace de dépenser son argent, en mettant l’accent sur le soutien à la croissance des solutions permanentes d’élimination et de stockage du carbone.

En plus d’avoir engagé 1 million de dollars pour la capture et le stockage du carbone, FTX Climate a fait un don à Giving Green, Carbonplan et le Good Food Institute. L’organisation a également formé un partenariat pluriannuel avec la Fondation Honnold afin de fournir de l’énergie solaire aux communautés amazoniennes isolées.

Plus tard dans l’interview, Bankman-Fried a attiré l’attention sur la consommation d’énergie de Bitcoin et Ethereum. « La raison en est que ce sont les deux devises de preuve de travail et que la preuve de travail est la source de toute la consommation d’énergie. »

Il a suggéré d’utiliser des chaînes à faible consommation d’énergie pour les transactions fréquentes : « Vous commencez déjà à voir cette transition vers des chaînes plus rapides, vers des couches 2 ».

L’une de ces chaînes est Algorand, qui a été conçue avec la durabilité en son cœur. Avec la toute première mise en œuvre d’un mécanisme de consensus de pure preuve de participation, le réseau a été conçu pour avoir un impact environnemental minimal et est devenu négatif en carbone plus tôt cette année.

Pendant ce temps, Ethereum se rapproche de plus en plus de sa transition vers Proof of Stake, qui pourrait voir la blockchain utiliser au moins 99,95% d’énergie en moins.

Ainsi, il semble certainement y avoir une tendance globale vers une industrie de la cryptographie plus durable.