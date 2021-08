L’échange de crypto indonésien Pintu lève 35 millions de dollars ⋆ Crypto new media

Les investissements croissants dans des bourses comme Pintu sont le résultat de l’intérêt croissant de l’Indonésie pour le marché de la cryptographie

Le premier échange de crypto-monnaie natif d’Indonésie, Pintu, a annoncé avoir levé 35 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement prolongé, deux mois après sa série A. Les fonds aideront l’échange à améliorer sa position sur le marché en permettant à Pintu d’élargir son équipe, d’entreprendre des campagnes éducatives et d’entrer partenariats pour livrer des produits avec des fonctionnalités avancées.

La série A + a été dirigée par Lightspeed Venture Partners, un investisseur axé sur la technologie avec une large exposition à la blockchain, à la fintech et à l’analyse de données avec des contributions d’Alameda Ventures, Blockchain.com Ventures, Castle Island Ventures, Coinbase Ventures, Intudo Ventures, Pantera Capital et d’autres .

En comparaison avec les 35 millions de dollars levés cette fois-ci, Pintu n’a levé que 6 millions de dollars lors du tour de table de la série A qui s’est tenu en mai, faisant allusion à une augmentation de l’intérêt des investisseurs de détail en Indonésie pour la crypto. La popularité croissante des monnaies numériques n’est pas perdue pour le gouvernement, car l’Indonésie est actuellement en train d’introduire une taxe sur les bénéfices réalisés grâce au commerce des crypto-monnaies.

En tant que quatrième pays au monde en termes de population, l’Indonésie représente les marchés inexploités de la crypto en Asie du Sud-Est et des bourses comme Pintu s’efforcent d’introduire les avantages des crypto-monnaies et de favoriser leur adoption dans la région.

« Avec seulement 1 à 2 % des Indonésiens exposés aux crypto-monnaies, il existe une immense opportunité pour les investisseurs particuliers d’accéder à des opportunités d’investissement diversifiées et dynamiques grâce aux offres commerciales uniques de crypto-actifs de Pintu”, Jeth Soetoyo, co-fondateur et PDG de Pintu. mentionné.

Les barrières réglementaires ont été l’un des principaux problèmes rencontrés par l’industrie de la cryptographie indonésienne au fil des ans. Bappebti, ou l’Agence indonésienne de réglementation du commerce des contrats à terme sur marchandises, a reconnu la crypto-monnaie comme un actif spéculatif il y a seulement deux ans et a ouvert la voie à des plateformes sous licence comme Pintu pour opérer dans le pays.

Pintu propose actuellement plus de 16 crypto-monnaies et prévoit d’introduire davantage de pièces et de jetons non fongibles (NFT). La plate-forme a considérablement augmenté en 2021, ses téléchargements d’applications ayant été multipliés par 3,5 grâce à la croissance organique et les commerçants actifs sur la plate-forme multipliés par 4. Le cycle de financement actuel ne fait que renforcer l’influence de Pintu sur le marché indonésien de la cryptographie et améliore le potentiel de la plate-forme à devenir l’une des principales marques de crypto dans la région.