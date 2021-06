Gémeaux

L’échange de crypto-monnaie Gemini acquiert la société de garde de crypto-monnaie Shard X

L’échange de crypto-monnaie Gemini a acquis le spécialiste de la garde de crypto-monnaie Shard X.

Selon un article de blog officiel, Gemini a révélé qu’il utiliserait la technologie de calcul multipartite (MPC) de Shard X pour accélérer son efficacité.

Gemini utilisera la technologie MPC de Shard X

La technologie aiderait à augmenter la vitesse à laquelle la bourse transfère les actifs des clients sur sa plate-forme, a déclaré la société basée à New York.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’acquisition de Shard X, l’un des principaux développeurs de technologies cryptographiques sécurisées pour le calcul multipartite. Gemini intégrera la technologie MPC de Shard X dans notre infrastructure de signature et de gestion de clés multi-sites distribuée. » a déclaré Gémeaux.

MPC est un type de technologie cryptographique rapide et sécurisée. Il divise les clés privées en fragments ou en parties et les distribue entre différentes parties pour exécuter une transaction.

Shard X a été fondé en 2018 par Yaniv Neu-Ner, Nikita Lesnikov et Navaho De Wet à Londres. La société prétend être la première entreprise à proposer des calculs multipartites (MPC) sur des modules de sécurité matériels (HSM).

Cette acquisition renforcerait la sécurité de la plate-forme de garde cryptographique de Gemini, qui a dépassé les 30 milliards de dollars d’actifs cryptographiques sous garde le mois dernier.

L’ajout du MPC de Shard X fonctionnera de concert avec tous les autres aspects de l’offre de garde de Gemini, y compris la sécurité clé de Gemini, comme les protocoles de gouvernance basés sur les rôles, les contrôles d’accès biométriques et la sécurité physique.

Il étendra également la portée de Gemini à la finance décentralisée (DeFi) et à d’autres applications. Fondamentalement, cette acquisition devrait renforcer la technologie de garde de Gemini.

Les termes des accords n’ont pas été divulgués. Cependant, le directeur de l’exploitation de la bourse, Noah Perlman, a révélé que Shard X rejoindrait la filiale britannique de Gemini.

Gemini a été fondée par les frères Cameron et Tyler Winklevoss en 2014. La société, qui compte plus de 440 employés, est connue pour sa plate-forme réglementée qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre, de stocker et de gagner des intérêts sur plus de 40 crypto-monnaies.

Shard X rejoint la liste croissante des acquisitions de Gemini

L’accord Shard X est la troisième acquisition de Gemini au cours des deux dernières années.

En novembre 2019, Gemini a acquis le populaire marché de jetons non fongibles (NFT) Nifty Gateway. La plate-forme, lancée en 2018, facilite les achats astucieux pour certains des jeux et applications cryptographiques les plus populaires d’aujourd’hui, notamment OpenSea, Gods Unchained et CryptoKitties.

Avance rapide jusqu’en janvier de cette année, Gemini a également acquis la société de cartes de crédit crypto Blockrize pour accélérer ses plans de lancement de la carte de crédit Gemini. Une carte qui offre des récompenses en devises numériques.

Pendant ce temps, il y a eu quelques acquisitions de garde crypto récemment. L’un d’entre eux est l’acquisition pour 1,2 milliard de dollars par Galaxy Digital du dépositaire de crypto BitGo et l’acquisition de Curv par PayPal.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.