L’échange de crypto-monnaie ShapeShift révèle la fonctionnalité d’atténuation des frais de gaz avec FOX Token Rewards

Échange non dépositaire ShapeShift a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs de la finance décentralisée (DeFi) sur sa plate-forme à réduire les coûts.

Les détenteurs FOX à récompenser

Selon un article de blog sur son site Web, ShapeShift indique que les utilisateurs réduiront désormais leurs transactions sur les frais d’essence en conservant leur jeton natif FOX.

Cette nouvelle fonctionnalité appelée «superpuissances» de ses tokens FOX verra les utilisateurs remboursés pour les montants dépensés en trading sur la plateforme ShapeShift.

ShapeShift couvrira les frais d’essence et les utilisateurs recevront leurs récompenses par rapport au nombre de jetons FOX détenus dans une fenêtre de 30 jours.

Les utilisateurs seraient payés 10% de la valeur marchande relative de FOX, selon ShapeShift.

ShapeShift, fondée en 2014 et basée en Suisse, a réorienté son modèle commercial ces dernières années. En septembre 2018, la plate-forme blockchain a ajouté un protocole de connaissance du client (KYC) citant les pressions croissantes des régulateurs. S’exprimant sur la mesure des années plus tard, le PDG Erik Voorhees a déclaré que cette étape avait vu plus de 95% de sa clientèle partir.

En 2020, l’échange cryptographique centralisé s’est intégré à plusieurs plates-formes DEX telles que Uniswap, Balancer, Curve, Bancor et plusieurs autres. Après la transition, la bourse a abandonné ses bureaux de négociation ainsi que les règles KYC. BAL -17,64% Équilibreur / USD BALUSD $ 31.81

De KYC Fiasco à DeFi Trendsetter

Passant à l’espace en plein essor de DeFi, ShapeShift a activé les swaps inter-chaînes via THORChain et le trading DEX basé sur Ethereum sur leur plate-forme de trading Web. Cela a permis aux utilisateurs de stocker des jetons Ether et ERC-20 sur une gamme de portefeuilles matériels tels que Trezor, KeepKey et Ledger.

Cette mise à niveau a fait de ShapeShift le premier échange cryptographique à permettre les transactions BTC et ETH sur un portefeuille matériel. BTC -10,24% Bitcoin / USD BTC $ 36 025,78 USD

En outre, la société a ajouté des jetons USDT et SUSHI aux transactions activées par THORChain, qui permettent aux utilisateurs de conserver, d’envoyer et de recevoir des jetons RUNE natifs sur leurs portefeuilles ShapeShift. USDT -0.04% Tether / USD USDTUSD $ 1.00

Les frais de gaz nuisent à DeFi

La hausse des frais de gaz, qui sont des coûts de transaction pour les transactions sur le réseau Ethereum, est devenue un problème majeur pour les utilisateurs DeFi au cours des deux derniers mois. L’espace DeFi a explosé, enregistrant une participation de 15% dans l’ensemble du marché de la cryptographie cette année seulement.

Mais le sous-secteur naissant de la cryptographie n’a pas surmonté ses défis, ou le réseau Ethereum n’a pas été en mesure de le faire. Ethereum est devenu le siège officiel de la plupart des applications décentralisées (Dapps) construites avec la technologie blockchain.

La plate-forme, qui a depuis explosé suite à la montée en puissance des jetons non fongibles (NFT), a souffert de la hausse continue des frais de gaz et de la congestion du réseau.

Cela a vu de nombreux développeurs et constructeurs chercher ailleurs des alternatives.

Certains protocoles concurrents comme Cardano (ADA) et Solana (SOL) travaillent actuellement à résoudre ce problème. Cardano, rejoint par d’autres «tueurs d’Ethereum», utilise un protocole de minage de preuve d’enjeu (PoS) qui est économe en énergie et rentable. ADA -18,26% Cardano / USD ADA USD 1,49 USD

– $ 0,27-18,26% Volume 7,64 b Changement – 0,27 $ Ouvert 1,49 $ Circulant 31,95 b Capitalisation boursière 47,69 b 8 min Échange de crypto-monnaie ShapeShift révèle la fonctionnalité d’atténuation des frais de gaz avec FOX Token Rewards 2 jours à Polkadot pour déployer des parachains sur Kusama Canary Network, la phase finale avant Lancement complet 3 d IOHK dévoile l’outil de conversion ERC-20 pour Testnet, permettant aux jetons Ethereum de migrer vers Cardano SOL -17,99% Solana / USD SOLUSD $ 37.80

– 6,80 $ 17,99% Volume 1,72 b Changement – 6,80 $ Ouvert 37,80 $ Circulation 272,64 m Capitalisation boursière 10,31 b 8 min Échange de crypto-monnaie ShapeShift révèle la fonctionnalité d’atténuation des frais de gaz avec FOX Token Rewards 5 h US Crypto Exchange Coinbase Pro pour lancer le support du jeton SOL de Solana; Le trading s’ouvre lundi 2 j Polkadot pour déployer des parachains sur Kusama Canary Network, la phase finale avant le lancement complet

Cela a vu le protocole se développer alors qu’Etherum prévoit de migrer vers un PoS dans les mois à venir.

