L’échange de crypto NDAX ajoute l’application d’algo trade & market maker Hummingbot Crypto new media

L’échange cryptographique canadien NDAX, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec Hummingbot, le logiciel open source pour créer et exécuter des stratégies de trading personnalisables. En s’associant à Hummingbot, les clients NDAX peuvent désormais facilement configurer, se connecter et automatiser le trading de la plateforme NDAX.

Grâce à ses connecteurs avec certains des plus grands échanges cryptographiques centralisés et décentralisés au monde, Hummingbot fournit une interface de ligne de commande facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de configurer, personnaliser et exécuter des robots et des stratégies automatisés.

Les autres avantages de Hummingbot incluent des modèles personnalisables et des stratégies de trading intégrées, y compris la tenue de marché avellaneda, ainsi que des stratégies d’arbitrage.

Premier concours de trading NDAX

«Avec notre intégration Hummingbot, nous lancerons également la première de nombreuses compétitions de trading crypto le 16 août 2021. Grâce à Hummingbot et à l’API de NDAX, nos clients pourront devenir des traders à haut volume et à haute fréquence et participer à des compétitions de trading. pour gagner des récompenses monétaires et bénéficier de structures de frais de négociation plus faibles. Ce concours de deux semaines récompensera les meilleurs traders par volume global sur toutes les paires de trading sur NDAX avec un prize pool total de 10 000 $ CA. En offrant les meilleurs outils de leur catégorie qui se synchronisent facilement avec notre plateforme et nos paires de trading, NDAX fait un pas de plus vers le lancement de son propre programme VIP pour les teneurs de marché.

– L’équipe NDAX

