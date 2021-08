L’échange de crypto obtient l’approbation de principe à Singapour Crypto new media

La bourse australienne Independent Reserve est l’un des premiers fournisseurs de services d’actifs virtuels à recevoir une approbation de principe à Singapour

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a accordé hier une lettre d’approbation de principe pour une licence d’établissement de paiement majeur à la réserve indépendante d’échange de crypto-monnaie, selon un communiqué de presse publié hier.

Cette approbation permettra à Independent Reserve d’opérer en tant que fournisseur réglementé de services de jetons de paiement numérique en vertu de la loi sur les services de paiement, faisant de la bourse l’un des premiers fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à Singapour à recevoir une telle lettre.

Le PDG d’Independent Reserve, Adrian Przelozny, a commenté : « Être l’un des premiers échanges de crypto-monnaie à être notifié par MAS de notre approbation de licence de principe reflète la robustesse des politiques, des procédures et des systèmes de gestion des risques que nous avons mis en place. en place pour guider nos opérations quotidiennes. Cela nous offre une certitude en tant que participants de l’industrie et une sécurité pour nos clients, sachant que la plate-forme choisie a passé l’examen d’un organisme de réglementation de classe mondiale. »

Independent Reserve a été fondée en Australie en 2013 et fournit un échange de carnets d’ordres de crypto-monnaie et un bureau de négociation OTC. Ses fonctionnalités incluent l’intégration d’API, un estimateur fiscal et un AutoTrader pour la mise en œuvre de stratégies de trading crypto automatisées. La bourse compte désormais plus de 200 000 clients en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

Depuis 2019, Independent Reserve s’est développé à l’international et Singapour a été le premier endroit où la bourse a mis en place des opérations à l’étranger. Le cadre réglementaire local de MAS signifiait que Independent Reserve pouvait établir en toute confiance des services d’échange de crypto et de bureau de négociation OTC dans le pays pour servir à la fois les personnes et les institutions.

Przelozny a ajouté : « L’octroi de licences de jetons de paiement numérique par MAS continuera à placer Singapour en pole position en tant que principal centre financier d’Asie. Nous sommes fiers d’être un contributeur positif et conforme à cette industrie en pleine croissance. »

La MAS exige que les VASP mettent en œuvre une sollicitation appropriée, une gestion des risques et une diligence raisonnable afin de recevoir une licence. En particulier, l’autorité s’intéresse aux structures et processus de conformité des demandeurs en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que leur filtrage des transactions, les mécanismes de protection des clients et la robustesse de leurs services informatiques.

Pendant ce temps, un porte-parole du MAS a déclaré à Decrypt hier que Binance n’était pas encore autorisé à opérer à Singapour. Binance Asia Services est dans une période de transition, au cours de laquelle il est temporairement dispensé d’avoir besoin d’une licence, le temps que l’autorité examine sa demande.