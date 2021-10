L’échange de Kucoin s’apprête à interrompre son service en Chine

TL;Répartition DR

L’échange KuCoin s’apprête à quitter la Chine. Ce n’est pas la première fois que l’échange KuCoin annonce sa sortie de la Chine. Un dirigeant de STICPAY prédit que la répression en Chine ouvrirait des opportunités internationales dans le secteur de la cryptographie.

L’échange KuCoin est la dernière entreprise à refléter la chaleur de l’interdiction de la cryptographie intensifiée en Chine. La société de bourse a annoncé dimanche dans un communiqué de presse que tous les utilisateurs devraient retirer tous leurs fonds et fermer leurs comptes d’ici la fin de l’année.

La société d’échange a été explicite dans son utilisation de mots indiquant que la décision était motivée par la répression récente et intensifiée de la cryptographie par le gouvernement chinois.

Aller-retour à la sortie de l’échange KuCoin

Auparavant, la bourse avait quitté la Chine en 2017 après une répression similaire contre la crypto dans le pays. KuCoin a déclaré avoir fini de supprimer les utilisateurs chinois début octobre 2017.

Après que la Banque populaire de Chine ait intensifié la répression contre la crypto la semaine dernière, la banque apex a déclaré que la spéculation sur la crypto-monnaie engendre des activités illégales qui « mettent gravement en danger la sécurité des biens des personnes.

La bourse KuCoin a effectué une auto-inspection technique pour s’assurer qu’elle était conforme aux exigences réglementaires de la Chine continentale. Cependant, il a découvert que certains retardataires chinois existaient sur sa plate-forme. L’échange recommande ensuite aux utilisateurs concernés “de retirer leurs actifs de la plate-forme avant le 31 décembre.

KuCoin devient la dernière entreprise de cryptographie à annoncer la sortie de la Chine

L’annonce fait de la société de change la dernière à annoncer sa sortie de Chine après la poursuite de la répression.

KuCoin, qui compte 8 millions d’utilisateurs, a échangé pour 1,7 milliard de dollars de crypto au cours des dernières 24 heures (CoinMarketCap). Il se classe parmi les meilleurs échanges cryptographiques.

La semaine dernière, l’échange qui a annoncé sa sortie de Chine était Huobi, notant que les continentaux chinois ne pouvaient pas ouvrir de nouveaux comptes et que les clients chinois existants perdraient l’accès à leurs comptes d’ici le 31 décembre.

Au-delà des échanges, d’autres sociétés de cryptographie (pool minier, fournisseur d’analyses, etc.) ont fermé leurs portes en Chine à la suite de la répression de la cryptographie.

Avis d’expert sur la position crypto de la Chine

James Bay, directeur du service client chez STICPAY, a déclaré dans un communiqué de presse que la position de la Chine sur la crypto n’est pas nouvelle et que ce n’est pas la première fois que le pays impose des restrictions sur la crypto.

Il a toutefois déclaré que la répression ouvrirait de nouvelles opportunités pour les acteurs internationaux du secteur de la cryptographie.

« La Chine est l’un des plus grands marchés de crypto-monnaie au monde. Ce n’est pas la première fois qu’il impose des restrictions sur la cryptographie et il est peu probable que ce soit la dernière. Compte tenu de cela, certaines entreprises de cryptographie devront trouver des partenariats en dehors de la Chine. D’autres pays pourraient suivre l’exemple de la Chine, ce qui pourrait avoir un impact sur les perspectives de la cryptographie, mais cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les acteurs internationaux, tels que les sociétés minières de bitcoin, les projets de blockchain, les échanges cryptographiques et les investisseurs institutionnels.

«Ces dernières années, plusieurs pays ont réussi à réglementer les crypto-monnaies, notamment le Canada, l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. Dans le même temps, nous constatons que les crypto-monnaies deviennent de plus en plus courantes, car les plateformes mondiales telles que PayPal, Twitter et STICPAY les acceptent désormais.

« Les marchés des crypto-monnaies sont volatils et les gouvernements, les régulateurs et les investisseurs ont des attitudes différentes à leur égard. Il est donc crucial pour les investisseurs de conserver leur argent dans un portefeuille électronique, comme STICPAY, qui prend en charge à la fois la crypto et la fiat, pour sécuriser leurs fonds. »