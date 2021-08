L’échange de pins est terminé, les pins du futur arrivent qui s’échangent par NFC, connectés au cloud | Industrie

in

Vous aimez collectionner les épingles ? Alors peut-être que cette version numérique d’Alibaba ne finit pas de vous convaincre, car l’échange physique est remplacé par un échange pour NFC.

Ongle tradition olympique qui existe depuis des décennies, est l’échange d’épingles. Ces petits emblèmes métalliques qui se portent sur des vêtements ou sur un sac à dos.

Journalistes, athlètes et testeurs Ils sont habitués à échanger des épinglettes sur la base des Jeux olympiques, et de nombreux pays fabriquent leurs propres épinglettes olympiques pour l’événement.

Mais en ces temps de pandémie et de distanciation sociale, l’échange d’épingles est tabou, alors Alibaba a pensé à une solution : les broches du futur connectées au cloud, qui s’échangent contre du NFC. Vous pouvez les voir dans cette vidéo :

Ces Broche Nuage, comme les appelait Alibaba, ils sont un portable de la taille d’un cadran de montre, qui est attaché magnétiquement aux vêtements ou au sac à dos.

Ils ne mesurent que 10,25 mm d’épaisseur et pèse 18 grammesils sont donc faciles à transporter.

Chaque épingle se connecte à une application mobile et peut être personnalisée avec le design que vous souhaitez ou votre nom. Donc en gros, vous pouvez créer votre propre épingle numérique.

Lors de l’échange avec une autre personne, au lieu de le faire physiquement, ils sont placés l’un à côté de l’autre, et la conception personnalisée et d’autres données sont échangées via NFC.

Depuis que le modèle d’essai a été distribué aux journalistes des JO de Tokyo, lors de l’échange votre utilisateur peut également être transmis sur les réseaux sociaux, événements à couvrir, etc.

Il y a aussi un élément de gamificationPuisque plus vous échangez de pins, vous gagnez des points pour obtenir des médailles, et vous comparez les scores avec les autres utilisateurs.

Ce curieux broche numérique a une fonction supplémentaire : compter les pas et, encore une fois, ils sont comparés à ceux de vos amis ou d’autres utilisateurs.

Alibaba, qui, comme vous le savez sûrement, est la société mère du célèbre magasin AliExpress, a expérimenté ce nouveau type de wearable pendant les Jeux Olympiques, mais Il n’a pas annoncé son intention de le commercialiser.

Une curieuse initiative, même si nous ne pensons pas qu’elle aura beaucoup de succès auprès des collectionneurs d’épingles, puisque la grâce de la matière est, justement, de collectionner physiquement beaucoup de différents…