L’échange FTX achète une publicité pour le Super Bowl | Invezz

L’espace crypto est devenu très compétitif et les échanges de crypto-monnaie sont constamment à la recherche de moyens de continuer à attirer de nouveaux clients. FTX, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie, a étudié le sport en tant que forme de marketing lui-même.

FTX a récemment acheté une publicité pour le Super Bowl 2022. Le Super Bowl est l’un des événements les plus emblématiques du football américain ; par conséquent, cette annonce fournira à FTX un large public.

Marketing stratégique

Grâce à cette annonce, FTX aura l’opportunité de diffuser sa plateforme à plus de 91 millions de téléspectateurs du Super Bowl. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré qu’investir dans des publicités sportives est le moyen idéal pour intégrer de nouveaux utilisateurs. Il a déclaré,

Les sports sont deux fois plus susceptibles de connaître les crypto-monnaies que les fans non sportifs. Les passionnés de sport sont presque trois fois plus susceptibles.

Bankman-Fried a en outre noté que la publicité du Super Bowl serait utilisée pour informer le public que les crypto-monnaies sont faciles à investir, accessibles et sûres.

« Nous invitons tout le monde à le consulter et à être là pour les aider dans leur cheminement. Il n’y a pas d’événement plus grand et plus commun pour partager un message comme celui-là que le Super Bowl », a déclaré le PDG à Bloomberg.

FTX n’a ​​pas fourni de détails financiers sur le coût de l’annonce. Cependant, les annonces précédentes faites lors de cet événement sportif amènent les entreprises à débourser environ 5,6 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes.

FTX est grand dans le sport

Comme on peut le déduire des commentaires de Bankman-Fried, l’échange FTX estime que les fans de sport sont le public idéal à cibler lorsqu’il s’agit d’intégrer de nouveaux utilisateurs.

La publicité du Super Bowl n’est que l’une des nombreuses avenues sportives que FTX a explorées cette année. La bourse a acheté les droits de dénomination du California Memorial Stadium dans le cadre d’un accord de 17,5 millions de dollars. Suite à cet accord, le stade a été rebaptisé FTX Arena.

L’échange a également amené des acteurs de renom en tant qu’ambassadeurs de l’échange. Parmi ces ambassadeurs se trouve David Ortiz, un ancien joueur de baseball des Red Sox de Boston. FTX est également devenu le premier échange à parrainer la Major League Baseball.

