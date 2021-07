L’échange FTX augmente de 0M à l’évaluation B ; Binance est sorti, Coinbase et de nombreux grands géants sont dedans

in

La plate-forme de dérivés de crypto-monnaie FTX, vieille de deux ans, a achevé une levée de fonds de série B, la plus grande levée de fonds de capital-investissement du secteur, avec un montant énorme de 900 millions de dollars.

Avec cela, FTX a maintenant une valorisation de 18 milliards de dollars, contre seulement 1,2 milliard de dollars il y a un an. Cela peut sembler rapide, mais c’est le monde “allant au ralenti” tandis que FTX “va à une vitesse normale”, selon le fondateur et PDG Sam Bankman-Fried.

Cela est logique étant donné que FTX est l’entreprise à la croissance la plus rapide dans l’espace de la crypto-monnaie qui a signé plusieurs accords marketing de grande envergure. [Tom Brady & Gisele Bundchen Ambassadors, MLB Partnership, eSports Team TSM, FTX Arena, and Blockfolio Acquisition] faire passer le mot. La société prévoit également d’utiliser ce nouveau capital pour élargir son offre de produits et pour d’autres investissements.

« L’objectif principal de l’augmentation était de [find] des alliés stratégiques qui peuvent aider FTX à développer sa marque », mais le capital lui-même sera principalement utilisé pour des acquisitions, a déclaré Bankman-Fried.

Avec ce dernier financement, Bankman-Fried, PDG de 29 ans, qui travaillait auparavant pour le géant du trading quantitatif Jane Street Capital LLC, a vu sa richesse augmenter d’au moins 7,9 milliards de dollars.

Bankman-Fried, qui détient 57% des actions de la société, vaut maintenant 16,2 milliards de dollars et est le milliardaire crypto le plus riche connu, selon Forbes.

Plus de 60 participants

La bourse a levé des fonds auprès d’un grand nombre de grands noms, plus de 60, dont la famille Paul Tudor Jones, le gestionnaire de fonds spéculatifs britannique Alan Howard, la société de capital-risque de la Silicon Valley Sequoia Capital, le milliardaire de fonds spéculatifs Daniel Loeb’s Third Point, le capital-investissement le géant Thomas Bravo, un autre milliardaire de fonds spéculatifs Israel Englander et SoftBank Group.

Paradigm, Sino Global Capital, Circle, VanEck, Ribbit Capital, Insight Partners, Lightspeed Venture Partners, Altimeter, BOND, NEA, Willoughby Capital, 40North, Senator Investment Group, Multicoin et Hudson River Trading ont également participé.

“Absolument ravi de vous faire savoir que Sino Global Capital a participé à la série B de FTX (rétrospectivement, c’était inévitable)”, a tweeté Matthew Graham, PDG de Sino Global Capital.

«Aujourd’hui, SBF n’est plus simplement un titan de la crypto. Il est maintenant un titan des affaires, et lui et nos bons amis de FTX ne font que commencer.

Échanges faisant des investissements stratégiques

Au milieu de cela, le principal échange cryptographique Binance a récemment quitté sa position dans FTX. Binance a effectué un investissement stratégique d’une somme non divulguée dans FTX en décembre 2019.

“Nous avons vu une croissance énorme de leur part, nous en sommes très satisfaits mais nous nous sommes complètement retirés”, a déclaré Changpeng Zhao, PDG de Binance.

“CZ” a déclaré à Forbes que le retrait faisait partie d’un “cycle d’investissement normal” et que c’était en bons termes. “Nous sommes toujours amis, mais nous n’avons plus aucune relation d’équité”, a-t-il déclaré.

Coinbase a quant à lui rejoint sa société d’investissement Coinbase Ventures.

Coinbase a récemment fait ses débuts sur le Nasdaq avec une évaluation qui a brièvement dépassé 100 milliards de dollars et a marqué le sommet Bitcoin, mais FTX n’a ​​pas encore de tels plans. Bien qu’il « y réfléchisse activement », Bankman-Fried n’a aucune idée de la façon dont cela se terminera exactement, sans parler du fait qu’il n’y a pas de « compte à rebours sur notre besoin de rendre public ».

FTX a un token natif FTT, une pièce de 3 milliards de dollars à capitalisation boursière qui se négocie à 27,91 $, actuellement en baisse de plus de 56% par rapport à son sommet historique supérieur à 63 $ il y a deux mois.

