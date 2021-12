L’échange FTX offre ses suggestions alors que les États-Unis font progresser leur réglementation des crypto-monnaies

Les régulateurs aux États-Unis ont finalement décidé qu’il était temps pour le pays d’adopter des lois concernant l’industrie toujours croissante de la crypto-monnaie. Cependant, alors que de nombreux acteurs de l’industrie sont prêts à accepter tout type de règle, l’échange de crypto FTX semble avoir eu sa propre idée de ce à quoi devrait ressembler l’industrie de la crypto réglementée.

Non seulement la bourse a proposé ses propres réglementations sur la cryptographie à titre de suggestion, mais il semble que leurs suggestions pourraient offrir plus de flexibilité au secteur de la cryptographie.

La bourse a publié aujourd’hui un document contenant ses suggestions, proposant des modifications à la politique réglementaire américaine. La première règle majeure qu’elle propose est de fournir aux bourses la possibilité de sélectionner leur propre régulateur principal. Le document note que la CFTC est en charge des dérivés sur matières premières, tandis que la SEC réglemente les titres en espèces.

Étant donné que certaines plates-formes traitent à la fois des produits dérivés et du trading au comptant, la suggestion de FTX est de permettre aux plates-formes de choisir un régulateur comme principal. Étant une bourse à part entière, cette règle serait probablement très bénéfique pour le FTX lui-même, d’autant plus qu’il fonctionne à la fois comme des dérivés et comme une bourse au comptant.

Le FTX veut également une liste de stablecoins enregistrés

Le reste des propositions proposées par la bourse aborde des sujets tels que l’évaluation des risques, la protection des clients, la garde, le KYC et la LBA, ou d’autres problèmes courants liés à la conformité réglementaire.

Une section remarquable traite du sujet des pièces stables, que FTX a également commenté dans le passé. La plate-forme souhaite que les régulateurs créent une liste de pièces stables enregistrées, s’assurent qu’elles sont correctement et régulièrement auditées et qu’elles sont dignes de confiance.

Fait intéressant, FTX n’est pas le premier à avoir l’idée de proposer ses propres réglementations dans l’espoir que les régulateurs les accepteront. Coinbase a publié un document similaire il y a deux mois, en octobre. Cependant, Coinbase a simplement recommandé une approche unifiée de la réglementation, suggérant que le gouvernement crée un nouvel organisme de réglementation unique.

Le poste L’échange FTX propose ses suggestions alors que les États-Unis font progresser leur réglementation des crypto-monnaies est apparue en premier sur Invezz.