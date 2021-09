L’échange mexicain Bitso est-il derrière le portefeuille Chivo d’El Salvador ?

Le mystère du portefeuille Chivo persiste. Et Bitso entre en scène dans le cadre d’un rapport plus crédible confirmé par les canaux officiels. Il semble que NewsBTC ait eu raison de douter de l’article de Forbes selon lequel BitGo est derrière le portefeuille Chivo. Ce rapport de ., en revanche, contient des informations spécifiques et des citations confirmant la nouvelle. Par exemple:

« Nous sommes impatients de travailler avec El Salvador sur une initiative qui transformera les structures de paiement et augmentera l’inclusion financière dans le pays », a déclaré Santiago Alvarado, vice-président de Bitso for Business.

Même cela pourrait être considéré comme insaisissable, il ne fait pas spécifiquement référence au portefeuille Chivo. Cette grande quantité d’informations, d’autre part, laisse peu à l’imagination.

“Bitso a déclaré qu’il travaillerait avec Silvergate Bank, une banque agréée par l’État de Californie et réglementée par le gouvernement fédéral américain, pour faciliter les transactions en dollars américains.”

Le langage suggère qu’ils parlent d’affaires.

El Salvador est entré dans l’histoire en devenant le premier pays à convertir Bitcoin en monnaie légale, et aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que Bitso s’engage à construire et à développer la vision d’El Salvador sur Bitcoin en étant le principal fournisseur de services de cryptographie à Billy Goat.

Faisons #MakeCryptoUseful https://t.co/2rrTNDdXab – Bitso (@Bitso) 7 septembre 2021

Si Bitso est après le portefeuille, quel est le problème avec BitGo ?

En revanche, dans le rapport BitGo, le langage suggérait le contraire. La citation du PDG de BitGo n’était pas comitale et tout cela ressemblait à un communiqué de presse payant. NewsBTC interrogé :

“La phrase la plus dérangeante, cependant, est” Forbes a appris qu’El Salvador semble avoir tapoté…” Ils ne s’engagent à rien ici. Cela “semble” ainsi, mais rien n’est sûr.”

Cependant, les deux sociétés pourraient-elles être impliquées? Selon ., Bitso sera “le principal fournisseur de services de Chivo”. Forbes a déclaré que BitGo « fournirait l’infrastructure de portefeuille et la plate-forme de sécurité de Chivo. « Les deux déclarations sont-elles contradictoires ? Ou les deux sociétés géantes sont-elles derrière le portefeuille controversé Chivo ?

Un détail curieux est que le nom de Bitso était présent dans la fuite de l’architecture du portefeuille Chivo dont notre site frère Bitcoinist a fait état. Le nom BitGo ne l’était pas. Et Athéna était au centre de toute l’opération. C’est quand même un détail amusant.

Une chose est sûre, Strike semble complètement hors de propos. Dans un récent fil Twitter, le PDG de Strike, Jack Mallers, a clairement déclaré : « Strike n’a aucune relation commerciale avec le portefeuille Chivo ou l’un de ses guichets automatiques. ”

Il suffisait d’une interopérabilité avec le réseau #Bitcoin. Strike n’a aucune relation commerciale avec @chivowallet ou l’un de ses guichets automatiques. Nous intégrons et opérons simplement sur la même norme de paiement unique qui est #Bitcoin et le Lightning Network. – Jack Mallers (@jackmallers) 7 septembre 2021

Mallers semble être parfaitement d’accord avec la situation. “Avec le réseau Bitcoin, il existe un standard ouvert unique au monde”, dit-il plus tard dans le fil.

Tableau des prix BTC du 09/10/2021 sur Bittrex | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Les envois de fonds sont la clé

Dans les jours qui ont précédé l’entrée en vigueur de la loi Bitcoin, Bitcoinist a convoqué le président exécutif de la Banque centraméricaine d’intégration économique, Dante Mossi. Il a dit qu’il avait les yeux rivés sur les envois de fonds et que :

“Le Guatemala, le Honduras et le Salvador sont les pays qui gagneraient le plus si l’adoption du bitcoin réduisait le coût des envois de fonds.” Tous les pays de la zone d’influence de votre organisation.

Plutôt que de se concentrer sur combien les Salvadoriens vont récupérer, un rapport récent sur combien Western Union va perdre du mouvement Bitcoin d’El Salvador a fait les gros titres récemment. À cet égard, Bitcoinist a déclaré :

“Cependant, avec le bitcoin, l’homme du milieu, dans ce cas Western Union et autres, sont complètement exclus du processus. Les fonds envoyés vont directement au destinataire sans avoir besoin de frais de traitement tiers. On estime que ces sociétés de transfert de fonds perdent environ 400 millions de dollars par an lorsque les fonds sont envoyés via bitcoin. »

Il s’avère que les envois de fonds sont la spécialité de Bitso. L’entreprise a traité “plus de 1,2 milliard de dollars de transferts de fonds entre les États-Unis et le Mexique en 2020”. Dans l’article, . cite à nouveau Santiago Alvarado :

« En tant que principal échange de crypto dans la région, nous sommes ravis d’apporter notre expertise en matière de services financiers et de transferts de fonds sécurisés et à faible friction aux Salvadoriens. »

Donc tout cela a du sens. Pourtant, le mystère du portefeuille Chivo continue.

