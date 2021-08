L’échange Pintu en Indonésie lève 35 millions de dollars en série A Crypto new media

in

TL;Répartition DR

Une startup de crypto indonésienne réalise un financement de démarrage de 35 millions de dollars autour de l’échange Pintu pour déployer plus de produits et embaucher plus de talents après le financement

Pintu exchange, l’une des startups crypto les plus prometteuses d’Indonésie et d’Asie du Sud-Est, a enregistré un succès remarquable dans son financement de série A.

Le portefeuille mobile natif de crypto-monnaie et la plate-forme de négociation ont levé 35 millions de dollars en financement d’amorçage auprès d’investisseurs de la blockchain, ce qui a permis à la startup d’offrir davantage de produits et de services.

Le cycle de financement d’échange Pintu a été dirigé par Lightspeed Venture Partners et d’autres fonds de capital-risque de premier plan. Alameda Ventures, Blockchain.com, Pantera Capital, Coinbase Ventures ont également investi dans la société de cryptographie indonésienne.

Quel avenir pour l’échange Pintu après le financement ?

Selon Jeth Soetoyo, co-fondateur et PDG de Pintu, la société a l’intention d’embaucher plus de talents, de déployer de nouvelles offres de produits et d’alimenter l’adoption future de la crypto-monnaie en Indonésie.

Il a déclaré que la plate-forme vise à aider les Indonésiens à surmonter les obstacles à l’inclusion financière.

En effet, l’industrie de la cryptographie continue de croître dans le pays, les entreprises ayant du mal à naviguer dans des cadres réglementaires complexes pour l’achat et la vente d’actifs numériques.

Le régulateur du pays, Commodity Futures Trading Regulatory Agency, également connu sous le nom de BAPPEBTI, était prêt à soutenir l’industrie de la cryptographie. Cependant, Bank Indonesia, la banque centrale du pays, maintient une interdiction stricte des paiements en crypto-monnaie.

L’échange Pintu, cependant, est un échange cryptographique sous licence et autorisé à servir les investisseurs de détail.

Crypto en Indonésie

Le gouvernement du pays maintient un côté neutre vis-à-vis de la crypto. Cependant, les autorités ont déclaré en mai qu’elles envisageaient un régime fiscal pour les plus-values ​​générées par les transactions de crypto-monnaie.

La Direction générale indonésienne des impôts a fait l’annonce en déclarant que les contribuables qui perçoivent un gain en capital des transactions cryptographiques devraient payer la taxe et la déclarer au gouvernement. Cependant, le processus est toujours en débat.

Les propositions de taxe sur les crypto-monnaies interviennent après des années d’interdiction générale des paiements effectués en crypto-monnaies. La banque centrale du pays a publié un règlement interdisant l’utilisation de la crypto dans les systèmes de paiement en 2017.