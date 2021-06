L’échange Russell/Bottas n’est pas exclu par Williams

in

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré que tout était “ouvert” en ce qui concerne l’avenir respectif de George Russell et Valtteri Bottas.

Le moulin à rumeurs de Formule 1 est en surmultipliée avant le Grand Prix de France avec de nombreux rapports suggérant que Russell remplacera Bottas chez Mercedes.

Bottas et Russell sont tous deux techniquement hors contrat à la fin de la campagne 2021, le Finlandais n’ayant signé que des options d’un an à la fois avec les Silver Arrows depuis son arrivée en 2017 et Russell mettant fin à ce qui a effectivement été un « période de prêt » de trois ans de Mercedes à Williams.

Avec Bottas bien à la dérive dans le championnat des pilotes et n’obtenant pas les résultats pour aider Mercedes à rester en tête dans la bataille des constructeurs, il y a un sentiment général que les jours de Bottas aux Flèches d’argent sont comptés.

Pendant ce temps, la publication allemande RTL prétend maintenant avoir une chronologie des événements concernant les discussions de Bottas avec Mercedes.

Le rapport indique: “Selon les informations de RTL, des pourparlers officiels entre Bottas et Wolff doivent avoir lieu pendant la course française ce week-end, la décision finale devant être prise après la deuxième course en Autriche (4 juillet) pour donner à Bottas suffisamment de temps pour chercher un nouveau cockpit.’

Et le patron de Williams, Capito, est ouvert à toutes les possibilités et n’a pas exclu que Russell parte pour le siège Mercedes ou que Bottas revienne chez Williams – même s’il pense qu’un échange potentiel se produirait à la fin de la saison plutôt que pendant cette campagne en cours.

“Pour le moment, je n’exclurais rien”, a déclaré Capito, cité par Grandpx.news. « Tout est ouvert.

“Nous supposons que George sera avec nous jusqu’à la fin de la saison, et il aimerait ça aussi. Tout le reste n’est que spéculation.

« Nous avons un contrat avec lui, qui est valable. Mais vous savez que tout peut être arrangé si c’est nécessaire. J’ai une bonne relation avec Toto.

« Il peut m’appeler à tout moment.

