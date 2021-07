L’échange ShapeShift distribuera des jetons et des droits gouvernementaux

L’échange de crypto-monnaie ShapeShift exécute un nouveau largage qui est l’un des plus gros, sinon le plus gros, de l’histoire. L’objectif de la plate-forme est de distribuer des jetons qui fourniraient aux membres de la communauté des droits de gouvernance, leur permettant de contribuer au développement ultérieur de la plate-forme par le biais du vote.

Détails sur le largage

Selon la récente déclaration de la plate-forme, elle a décidé d’exécuter ce largage pour décentraliser davantage le projet et dissoudre sa structure d’entreprise. En d’autres termes, la plate-forme vise à donner à la communauté le droit de prendre des décisions ayant un impact sur le projet et d’avoir plus de voix dans ce qui se passe ensuite.

ShapeShift a également ajouté que ce largage sera le plus important jamais réalisé, où 60% de l’offre de jetons FOX seront supprimés. Le projet distribuera des jetons à plus d’un million d’adresses différentes, responsabilisant les utilisateurs et rendant son écosystème plus décentralisé que jamais.

Il dispose également de jetons supplémentaires qui ont été attribués aux utilisateurs d’autres plates-formes DeFi. Ceux-ci incluent toute personne possédant des crypto-monnaies appartenant à des protocoles tels que Uniswap, Gitcoin, SushiSwap, 1inch, Yearn, Balancer, Aave, Curve, Alchemix et 0x. Enfin, il inclut également tout utilisateur du populaire portefeuille KeepKey, ce qui les rend éligibles pour recevoir les pièces dans ce largage aérien.

Le jeton FOX augmente après la déclaration ShapeShift

Le jeton FOX du projet a grimpé en flèche après l’annonce, augmentant de 215% au 15 juillet. En moins de 24 heures, le prix du token est passé de 0,29$ à 1,16$, avant de corriger à 0,8$. Cependant, au moment de la rédaction, il est à nouveau en croissance et se situe actuellement à 0,92 $.

Les jetons serviront à plusieurs fins, y compris la valeur de rétention, en donnant aux utilisateurs la possibilité de participer à la gouvernance de la bourse, mais aussi d’économiser sur les frais de négociation et de leur permettre de tirer des bénéfices de l’extraction de liquidité.

Avec cette décision, ShapeShift franchira le pas le plus important dans sa mission de transition pour devenir un DEX. Dans le passé, la plate-forme a été critiquée pour avoir ajouté des exigences KYC et d’identité, mais une fois la transition vers DeFi effectuée, ces limitations seront supprimées.

L’échange post ShapeShift pour distribuer des jetons et des droits gouvernementaux est apparu en premier sur Invezz.