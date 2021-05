L’échec abject de Koeman contre l’Atletico devrait voir Barca lui montrer la porte

Commençons cette diatribe en disant que Ronald Koeman a fait de très bonnes choses cette saison pour Barcelone, qui ont toutes été évoquées précédemment dans cette chronique. Pour cela, il devrait certainement être applaudi.

Cependant, lorsqu’il a besoin de passer à un niveau supérieur en tant qu’entraîneur, il a prouvé à maintes reprises qu’il n’était pas à la hauteur.

Partidos decisivos del Barça esta temporada: Barça-Madrid ❌

Atlético-Barça ❌

Barça-Juve ❌

Supercoupe finale ❌

Barça-PSG ❌

Vuelta demi-finale Copa vs Séville ✅

PSG-Barça ❌

Madrid-Barça ❌

Finale Copa del Rey ✅

Barça-Grenade ❌

Atlético-Barça ❌ – Edu Polo (@EduPolo) 8 mai 2021

Le match contre l’Atletico Madrid samedi après-midi a représenté la dernière chance pour le Néerlandais de vraiment marquer une marque de ce côté, mais au lieu de cela, nous avons eu le même vieux, le même vieux.

N’importe qui avec un demi-cerveau pouvait voir que Ronald Araujo avait besoin de commencer ce match. Ce n’est en aucun cas un coup dur pour Oscar Mingueza, qui a été bien au-dessus du niveau attendu pour la plupart en 2020/21.

Photo de JOSEP LAGO / . via .

C’est plus que le rythme et la puissance d’Araujo sont parfaitement adaptés à ce combat au sommet de la table.

Ce n’était pas la seule mauvaise décision que Koeman a bien sûr prise, car sa gestion en jeu, dans la mesure où il était autorisé à être impliqué en raison de sa suspension, était épouvantable.

Dans un sens offensif, Atleti n’était pas à la hauteur – comme trois matchs sur leurs six derniers à l’extérieur de la maison – où ils n’avaient pas marqué – l’auraient démontré pour Koeman.

Aussi formidables soient-ils, les Rojiblancos étaient là pour la prise.

Et pourtant, un tir féroce de Messi en première mi-temps, suivi de quelques demi-chances en seconde, étaient tout ce que Barcelone avait à montrer pour ses “ efforts ”.

Une fois de plus, les remplacements de Koeman étaient bien trop tardifs. Dembele n’a eu que 15 minutes pour montrer ce qu’il pouvait faire et n’a pas touché le ballon pendant les cinq premiers.

De plus, pourquoi mettait-il Sergi Roberto avant Riqui Puig? Barcelone avait besoin d’étincelle et d’inventivité à ce stade, pas d’un joueur qui recherchera l’option la plus sûre à chaque fois.

Le résultat, et les modalités de celui-ci, ont potentiellement rendu la décision de Joan Laporta de revivre Koeman de ses fonctions à la fin de la saison beaucoup plus facile.

Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Dans tous les plus grands matchs de la saison en Liga et en Ligue des champions, il a échoué de manière spectaculaire, et celui-ci peut être ajouté à la liste.

Tout ce qu’il avait à faire était d’inspirer ses troupes à une victoire pour mettre les choses en faveur du Barça, malgré les résultats du Real Madrid, et il ne pouvait même pas le faire.

Neymar ayant mis la plume sur papier avec le PSG, les chances que Messi le rejoigne là-bas ont augmenté.

Avoir un manager comme Koeman derrière lui pour l’année prochaine au moins suffira probablement à l’Argentin pour faire ses valises.

Son soupir à la fin du match alors que Dembele flamboyait au-dessus d’une tête lorsqu’il était complètement non marqué, suggérait que Messi savait que le match était terminé.

Cela devrait l’être aussi pour Koeman.