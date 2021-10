Un expert a expliqué ce qui « tue » les chances de succès d’Ole Gunnar Solskjaer à Man Utd.

Le manager pourrait bientôt être remplacé après un début de campagne difficile. Les Red Devils ont pris du retard sur leurs rivaux pour le titre en Premier League et n’ont pas réussi à réaliser des performances convaincantes en Europe.

Les problèmes du club ont atteint leur paroxysme en Bataille 5-0 de dimanche par ses rivaux Liverpool. Man Utd n’a tout simplement pas pu contenir ses adversaires et a été battu, ainsi que dépassé.

Mo Salah a réussi un triplé à Old Trafford et a été rejoint par Naby Keita et Diogo Jota sur la feuille de match.

Solskjaer et ses joueurs ont tous deux été critiqués à temps plein. Les experts ont mis en doute la capacité de Solskjaer à travailler à ce niveau et si la première équipe jouait toujours pour lui.

L’ancien ailier Trevor Sinclair a tenté d’expliquer ce qui ne va pas à Man Utd.

Lors de son apparition sur talkSPORT, on lui a demandé qui le club aurait dû signer cet été. « Je veux [Declan] Rice de rester à West Ham, pour moi, il est l’un des meilleurs de la ligue en ce moment », a déclaré Sinclair.

« Travailler avec le ballon, sa portée de passe. Il jouait contre [Abdoulaye] Doucoure à Everton – et il venait de ruiner United. [Rice] le laissa dans son ombre. Doucoure ne pouvait pas s’approcher de lui.

«Ce fut l’une des performances de milieu de terrain les plus complètes que j’ai vues depuis longtemps. Il a 22 ans. Si Manchester United pouvait avoir quelqu’un comme Rice, je ne pense pas que nous ayons cette conversation.

Sinclair a ensuite souligné l’échec de United à remplacer un partant régulier par un autre Anglais. «Je ne veux pas rabaisser Aaron Wan-Bissaka, mais quand vous jouez pour United, vous devez être le meilleur de sa catégorie.

« C’est un bon défenseur dans les situations en tête-à-tête, mais vous devez avoir plus que cela en jouant pour United. À l’avenir, sa créativité n’a pas été assez bonne.

Cinq managers de Manchester United bien pires qu’Ole Gunnar Solskjaer

« Kieran Trippier a été répandu, je pense que le prix était un peu élevé, mais si vous voulez concourir, c’était une position dont ils avaient certainement besoin. »

Sinclair a ajouté : « L’été est ce qui tue Solskjaer en ce moment. C’est ce que j’attendais.

« Lorsque vous arrivez à des niveaux où vous jouez contre des vainqueurs à six reprises de la Ligue des champions, des vainqueurs récents de la Premier League et le niveau de menace de Liverpool, la plupart des gens ne sont pas surpris par ce résultat. »

L’as de Man Utd réplique aux récents rapports

Pendant ce temps, le milieu de terrain de United Paul Pogba a riposté à un récent rapport de The Sun.

Ils ont affirmé que le Français était « furieux » après ne pas avoir été sélectionné pour commencer contre Liverpool. Il est entré à la mi-temps mais a été expulsé dans les 15 minutes.

Le rapport indiquait également que Pogba avait mis fin aux pourparlers contractuels à la suite de ce problème. Cependant, il a répondu à ces allégations de manière provocante.

Le milieu de terrain a écrit sur Instagram : » La presse tabloïd veut à nouveau créer une polémique avec 100 % de fausses nouvelles.

«De gros mensonges pour faire les gros titres. Des journalistes qui utilisent mon nom pour être vu quand il n’y a rien à voir.

« La seule raison pour laquelle j’aborde cette question est par respect pour mon entraîneur, mon club et mes fans. Pour envoyer un message clair : moins vous lisez ces personnes, mieux vous vous portez.

« Ils n’ont aucune honte et diront n’importe quoi sans aucun fondement. »

LIRE LA SUITE: L’acte «horrible» de Sir Alex Ferguson fustigé par un ancien homme de Liverpool pour avoir sapé Solskjaer