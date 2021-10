L’échec de la candidature des Dodgers aux World Series leur a coûté de l’argent et de la confiance. Maintenant la facture arrive à échéance

L’arrêt-court des Dodgers Corey Seager réagit après avoir retiré des prises lors de la sixième manche du match 6 de la NLCS contre les Braves d’Atlanta samedi. Seager est sur le point de devenir un agent libre cette intersaison. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Il était près de minuit samedi quand Atlanta est entrée en éruption. Une foule à guichets fermés a éclaté. Des feux d’artifice ont éclaté. Les joueurs ont éclaté, jetant leurs casquettes et sautillant follement dans le champ intérieur. La mascotte a chargé sur le terrain, brandissant un énorme drapeau rouge avec les mots « CHAMPS DE LA LIGUE NATIONALE ».

Mais, comme les Dodgers ont quitté le terrain pour la dernière fois cette saison, je ne pensais pas aux Braves. Je pensais aux Yankees de New York. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ce qu’Aaron Boone, le manager des Yankees, a dit après que son équipe ait été éliminée en séries éliminatoires cette année.

« La ligue a réduit l’écart sur nous », a déclaré Boone.

Les Yankees n’ont pas renvoyé Boone pour avoir dit cela. Ils viennent de le signer pour encore trois ans.

C’est là où en sont les Yankees, dans un sport où la puissance financière à elle seule ne garantit plus le succès. C’est peut-être là que se trouvent les Dodgers, à la fin de la course la plus glorieuse de l’histoire d’une fière franchise.

Après sept ans à remporter des championnats de division et à reconstruire une organisation, les Dodgers et leurs propriétaires ont tout mis en œuvre pour les saisons 2020 et 2021, engageant un demi-milliard de dollars pour Mookie Betts l’année dernière et Trevor Bauer cette année, combinés.

Les Dodgers ont remporté les World Series l’an dernier. Les drapeaux flottent pour toujours.

Ils n’ont même pas atteint les World Series cette année – et, non, ce n’était pas la faute de Bauer. Les Dodgers l’ont remplacé par quelqu’un d’encore meilleur : Max Scherzer.

Et ils se sont rapprochés : à deux matchs d’une réapparition dans les World Series, même s’ils ont perdu Max Muncy sur blessure le dernier jour de la saison régulière, trop tard pour acquérir un remplaçant, et ils ont perdu un joueur par jour contre blessure dans le NLCS sur trois jours consécutifs : Justin Turner, Joe Kelly et Scherzer.

Maintenant, les factures arrivent à échéance.

Les meilleurs espoirs que les Dodgers ont échangés pour obtenir Betts et Scherzer – le lanceur Josiah Gray, le receveur Keibert Ruiz, le joueur de champ intérieur Jeter Downs et le voltigeur Alex Verdugo – ne sont plus là.

Toujours là : David Price, que les Dodgers ont accepté dans le cadre de l’accord pour obtenir Betts, et qui ne faisait pas partie des 13 lanceurs que les Dodgers ont utilisés en séries éliminatoires. Toujours là : Bauer, au moins jusqu’à ce que le bureau du commissaire le suspende vraisemblablement après la fin de son enquête sur les allégations d’agression sexuelle contre lui. Jusqu’à ce que cette suspension non payée soit négociée ou confirmée en appel, les contrats Price et Bauer représentent 80 millions de dollars dans les livres des Dodgers.

Scherzer, Clayton Kershaw, Kenley Jansen, Corey Seager et Chris Taylor peuvent tous être des agents libres. Tous ont la trentaine, à l’exception de Seager, pour qui les enchères pour un nouveau contrat pourraient commencer à 300 millions de dollars.

La ligue a supprimé les dépenses illimitées pour les amateurs internationaux, que les propriétaires des Dodgers ont intelligemment exploités pour reconstruire le système des ligues mineures. Le système agricole des Dodgers, réduit en perspectives de haut niveau et en perspectives de profondeur grâce à des années d’échanges pour renforcer la liste des ligues majeures, se classe actuellement au 15e rang parmi les 30 équipes, selon Baseball America.

Il reste à voir si les propriétaires des Dodgers souhaitent continuer à dépenser chaque année un quart de milliard de dollars en tête de la ligue sur la masse salariale des joueurs. Quel que soit le niveau des dépenses, les décisions concernant le personnel doivent être intelligentes.

Pour les Dodgers, tant de décisions ont été bonnes dans cette série de succès qu’il est choquant de réaliser combien ont mal tourné cette année.

C’est un témoignage de la solidité des fondations qu’Andrew Friedman et son équipe des opérations de baseball ont bâties que les Dodgers ont remporté 106 matchs cette année, leurs faiblesses étant largement masquées jusqu’aux séries éliminatoires.

Gavin Lux apprenait le terrain du centre en septembre et octobre parce qu’il ne pouvait pas maintenir la deuxième base en avril et mai. Matt Beaty, Zack McKinstry et Edwin Ríos n’ont pas pu remplacer Kiké Hernandez et Joc Pederson sur le banc. Le frappeur de pincement samedi en septième manche, représentant le point égal : Steven Souza Jr., 32 ans, qui a inscrit neuf coups sûrs dans les ligues majeures au cours des trois dernières années.

Les Dodgers ont lancé Corey Knebel lors du premier match de la NLCS et Kelly dans un match d’élimination en partie parce que Kershaw et Dustin May ont été blessés, mais aussi parce que Tony Gonsolin ne s’est pas développé comme prévu et parce que les Dodgers ont obtenu des remplaçants pour blessures – Danny Duffy et Cole Hamels – qui ont eux-mêmes été blessés.

Les Dodgers ont déployé Scherzer en tant que plus proche et Julio Urias en tant que lanceur utilitaire en séries éliminatoires, entravant leur efficacité dans leur rôle principal de partant. Une équipe qui comptait huit partants en avril a tenté de naviguer en séries éliminatoires avec trois. Le front office a tenté en vain de masquer la pénurie d’armes en réfléchissant trop, et l’équipe a terminé les séries éliminatoires avec deux partants en bonne santé.

Tout cela n’est évidemment rien en comparaison de la débâcle de Bauer – non pas parce qu’elle a empêché les Dodgers de se répéter, mais parce qu’elle a gravement nui à la réputation de l’équipe et de son management.

« J’espère qu’au cours des six dernières années et plus », a déclaré Friedman lorsque les Dodgers ont signé Bauer, « une certaine confiance et une certaine crédibilité se sont construites en termes de recherche que nous effectuons sur les joueurs et le processus de vérification que nous traversons. »

Cette confiance et cette crédibilité ont été sacrifiées – par le front office et par la propriété – pour avoir la chance de signer un lanceur exceptionnel avec un contrat à court terme.

Dans l’ensemble, les Dodgers jouent dans une ligue de plus en plus encombrée d’équipes « Moneyball with Money ». Les deux finalistes de l’AL, les Red Sox de Boston et les Astros de Houston, sont dirigés par des anciens des Rays de Tampa Bay, tout comme Friedman.

Les Braves sont dirigés par Alex Anthopoulos, qui a travaillé sous Friedman à LA Les Giants de San Francisco sont dirigés par Farhan Zaidi et Gabe Kapler, qui ont tous deux travaillé sous Friedman à LA

Le gourou de l’analyse des Dodgers est parti pour créer sa propre entreprise. Le gourou des revenus des Dodgers est parti pour aider les fanatiques à essayer de dominer le business du sport.

Peut-être que la ligue a comblé l’écart sur les Dodgers, comme Boone l’a dit sur les Yankees. Peut-être pas. Les Yankees n’ont pas participé à la Série mondiale depuis 2009. Les Dodgers l’ont fait trois fois au cours des cinq dernières années.

Les Dodgers sont toujours bénis avec des quantités abondantes d’intelligence et d’argent. L’essor du streaming signifie que les téléspectateurs n’ont plus à payer pour les chaînes qu’ils ne regardent pas, ce qui explique que les câblodistributeurs pouvaient se permettre d’envoyer des millions et des millions aux équipes pour les droits de diffusion locaux. Alors que la ligue et de nombreux rivaux des Dodgers tentent d’ajuster leurs modèles de gain d’argent à la volée, les Dodgers sont fixés avec un contrat de câble record de 8 milliards de dollars qui s’étend jusqu’en 2038. Ils devraient continuer à prospérer.

Mais on ne sait jamais à l’avance quand l’âge d’or pourrait se terminer. Les Angels ont remporté un championnat du monde et cinq championnats de division de 2002 à 2009. Il semblait que les bons moments allaient continuer. Depuis, ils n’ont plus gagné de match en séries éliminatoires.

Pour les Dodgers, pour l’instant et trop tôt, il est temps d’attendre l’année prochaine.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.