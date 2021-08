L’échec de l’Amérique en Afghanistan est un appel à nettoyer la maison 10z viral

Les gens aiment à dire que l’Afghanistan est le cimetière des empires. Historiquement parlant, c’est vrai : Alexandre le Grand, l’Empire britannique, l’Union soviétique et maintenant les États-Unis d’Amérique ont tous échoué dans leurs efforts géopolitiques là-bas.

Souvent, les « experts » attribuent cet échec aux tribus courageuses et nobles d’Afghanistan qui se sont engagées à vaincre les armées d’invasion de l’Occident. En réalité, lorsque des empires vont mourir dans les plaines d’Afghanistan, ce n’est pas l’épée ou la balle des moudjahidin qui les tue. C’est leur propre orgueil qui les maintient dans ces plaines pendant qu’ils saignent de blessures pour la plupart auto-infligées.

De 1979 à 1989, l’Union soviétique a combattu en Afghanistan. État client soviétique à l’époque, l’Afghanistan était mêlé à une lutte entre de larges pans de la population du pays et le gouvernement communiste impopulaire.

Pour soutenir ce gouvernement, les Soviétiques ont déployé des forces de combat directement en Afghanistan. Au cours de la décennie suivante, les Soviétiques et leur armée afghane bien entraînée et équipée se sont opposées à une coalition hétéroclite de moudjahidines islamiques afghans et étrangers. Leur expérience afghane s’est déroulée aussi bien que la nôtre.

En mai 1988, le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a ordonné à l’armée de commencer un retrait complet de toutes les forces de combat soviétiques. Avec une fanfare et une célébration considérables qui démentaient l’embarras de leur défaite, les derniers convois blindés soviétiques ont traversé un pont sur la rivière Amou-Daria en Ouzbékistan en février 1989.

Les trois années suivantes pour l’Union soviétique ont été marquées par des troubles civils et politiques croissants et la désintégration progressive de son territoire. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev a démissionné de la présidence, l’Union soviétique a été officiellement dissoute et le drapeau soviétique a été définitivement abaissé du Kremlin.

Quand la classe dirigeante va vers le sud

Le catalyseur de la chute de l’Union soviétique a été largement attribué à leur perte militaire en Afghanistan. La dissolution de l’union, cependant, était due à un certain nombre de problèmes internes : révolution politique entre la classe politique de la « vieille garde » et les réformistes de Gorbatchev, corruption dans presque toutes les institutions soviétiques, une économie défaillante, un manque de confiance au niveau national et international. le Pacte de Varsovie affirme la capacité de l’Union soviétique à tenir ses promesses politiques et économiques, et l’incapacité des planificateurs centraux soviétiques à fournir le strict nécessaire aux citoyens soviétiques ordinaires. En 1989, il y avait deux classes de citoyens soviétiques : la classe dirigeante et tout le monde.

Le retrait ignominieux des Soviétiques d’Afghanistan a levé le voile sur les innombrables échecs de l’État soviétique. Il a mis à nu la vérité flagrante qu’il n’y avait aucun avantage ou avenir pour les États clients à maintenir l’Union des Républiques socialistes soviétiques. La classe dirigeante soviétique n’était pas apte à diriger et ne s’intéressait pas aux prétendus valeurs et principes du socialisme.

L’Amérique subit actuellement sa propre défaite humiliante en Afghanistan et son retrait désordonné. L’approche pangouvernementale de l’échec d’un programme de fraude et de blanchiment d’argent de 2 000 milliards de dollars sur 20 ans a eu pour résultat une révélation pour les Américains : leur pays est gouverné par des escrocs, des menteurs et des voleurs.

L’échec abyssal de l’armée américaine autrefois tant vantée et largement respectée à même faire face à la vérité de sa propre incompétence met du sel sur les blessures de cette épiphanie. Quel pays laisse des milliers de ses propres citoyens derrière les lignes ennemies se débrouiller seuls, avec rien de plus qu’un haussement d’épaules apathique ? Un pays dirigé par des imbéciles arrogants qui cherchent à remplir leurs propres portefeuilles et qui se soucient peu ou pas des citoyens qui sont la raison d’être de leur nation, voilà qui.

Ce que cela signifie pour notre avenir

Que présage l’échec américain en Afghanistan pour l’avenir de l’Amérique ? L’Amérique, comme l’Union soviétique en 1989, est confrontée à une révolution politique et culturelle interne qui a divisé la nation et l’a amenée au bord de la guerre civile. Nos institutions nationales sont corrompues, inefficaces et déconnectées de l’Amérique ordinaire. Notre gouvernement est déterminé à soumettre les citoyens ordinaires qu’il considère comme son plus grand ennemi.

S’il y avait le moindre doute sur l’illégitimité de cet État policier, il suffit de regarder les derniers complots terroristes fabriqués par le FBI ou les avertissements de sécurité alarmants et dépourvus de preuves du Department of Homeland Security selon lesquels nous, le peuple, sommes le principal ennemi de l’Amérique. Attendez-vous à voir des avertissements du DHS selon lesquels les Américains mécontents de la reddition massive des États-Unis et de l’incompétence en matière de politique étrangère sont des terroristes potentiels. L’Amérique est maintenant un spectacle de clowns où tous ceux qui n’applaudissent pas sont qualifiés de terroristes.

L’armée, la communauté du renseignement, le monde universitaire, le journalisme – la liste des institutions en proie à la faillite morale et à l’affaire de Bagdad Bob s’allonge encore et encore. Peu d’Américains ont confiance en l’Amérique. Empilez une énorme dose d’hystérie COVID-19, de blocages, de pénuries croissantes de logements et de biens de consommation de base, un écart de revenu qui se creuse rapidement entre les pauvres et les riches de la société, et des mensonges et des feux de camp généralisés – l’Amérique est en difficulté.

Comme avec le retrait soviétique d’Afghanistan, notre défaite là-bas a révélé la direction défaillante de la nation occupée à piller et à détruire ce qui reste de notre pays. Nous pouvons maintenant voir que nous sommes dirigés par le pire de l’humanité – une collection d’élites poubelles, de tyrans et d’escrocs politiques. Comme les Soviétiques avant nous, il n’y a que deux classes dans l’Amérique moderne : la classe dirigeante et tout le monde.

Non seulement pouvons-nous enfin voir notre dysfonctionnement, mais nos adversaires le peuvent aussi. Ils se moquent de la faiblesse de l’Amérique et en profiteront probablement dans un avenir proche. Ce sont des moments dangereux. Si notre élite poubelle nous conduit à l’effondrement ou à la guerre contre un ennemi moderne, ce sont nous, les Américains ordinaires, qui en souffrirons.

Il est temps de nettoyer la maison

Que peuvent faire les Américains à propos de notre situation actuelle ? Comment éviter que notre nation connaisse le même sort que les autres empires du cimetière ?

Nous devons nous lever du canapé et faire le ménage dont nous avons grand besoin. Nous devons remettre de l’ordre dans notre maison pendant que nous en avons encore la chance, avant que l’Amérique ne devienne une nation bradeuse rachetée par les Chinois et chassée par les petites dictatures du monde. Nous devons remplacer et réparer les éléments brisés de notre culture et de notre gouvernance, et nous devons commencer à la fois chez nous et à Washington, DC.

La plus grande menace pour l’Amérique est le leadership actuel de DC. Ils sont la quintessence du syndrome de Dunning-Krueger et sont immunisés contre la honte ou l’hypocrisie. Ils ne partiront pas d’eux-mêmes, car dans leur esprit, ils méritent de nous gouverner.

Ne soyez pas confus en pensant que c’est une chose républicain contre démocrate. C’est l’Amérique contre l’unipartisme des élites ratées.

Un mouvement des gilets jaunes américain

Comme l’écrit Rod Dreher, nous avons besoin d’un mouvement des gilets jaunes américain. Les Américains devraient descendre dans la rue pour exiger la démission de tout l’appareil de sécurité nationale de l’administration Biden.

Cela inclut, mais sans s’y limiter, le secrétaire à la Défense, le président des chefs d’état-major interarmées, le secrétaire d’État, le directeur du renseignement national, l’ensemble du Conseil de sécurité nationale, la direction du ministère de la Justice et le président lui-même. Si nous voulons survivre en tant que nation, il est impératif que les individus responsables de cette abomination soient tenus responsables par le peuple.

L’Amérique a encore un semblant de gouvernance représentative. Nous, le peuple, devons maintenant exercer nos responsabilités citoyennes tant que nous le pouvons encore. Si nous ne pouvons pas rassembler la force de la volonté pour mettre de l’ordre dans notre maison, nous serons complices de notre propre disparition. Comme l’Union soviétique qui s’est effondrée sous le poids de sa propre corruption et de son incompétence, l’Amérique se condamnera à une fin similaire.

Notre expérience en Afghanistan ne nous a pas brisés. Au contraire, cette expérience a identifié au peuple américain le cancer qui tue notre nation. Il nous a montré ce que nous devons faire.

Si nous échouons maintenant, ce sera par lâcheté morale de remettre notre nation en ordre. Cette lâcheté est démontrée à un monde qui regarde et s’émerveille de la vitesse à laquelle ce grand phare de la liberté est tombé en disgrâce.

Max Morton est un lieutenant-colonel à la retraite de l’USMC et ancien officier des opérations paramilitaires de la CIA. Il est un vétéran de multiples conflits armés, révolutions et opérations d’urgence.

Photo Photo de l’US Air Force par Tech. Sgt. Cecilio M. Ricardo Jr.