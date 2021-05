L’échec de planification le plus colossal de l’histoire humaine ⋆ .

Il y a quelques jours, je suis tombé sur un vieux livre qui avait pris de la poussière sur l’une des étagères de mon bureau – L’énergie dans le futur de Palmer Putnam, publié en 1953. Voici une capsule temporelle des préoccupations énergétiques d’il y a presque toute une vie – et il a obtenu moi à réfléchir dans le sens de la célèbre question d’Howard Baker lors des audiences du Watergate: [w]nous savons, et quand [w]le sais-tu? Autrement dit, que savions-nous à l’époque de l’énigme climatique et énergétique qui menace aujourd’hui de saper la civilisation?

L’ère des combustibles fossiles avait commencé plus d’un siècle avant 1953, et on savait alors que le charbon, le pétrole et le gaz naturel représentent des millions d’années de lumière solaire ancienne stockée. Au départ, ces carburants semblaient capables de fournir une énergie utile à la société en quantités apparemment infinies. Puisque tout ce que nous faisons dépend de l’énergie, en avoir beaucoup plus signifie que nous pourrions faire beaucoup plus d’agriculture, d’exploitation minière, de pêche, de fabrication et de transport qu’auparavant. Le résultat fut un miracle économique. Entre 1820 et aujourd’hui, la population humaine a été multipliée par huit, tandis que la consommation d’énergie par habitant a également été multipliée par huit. Nous sommes passés des charrettes tirées par des chevaux aux avions de ligne en quelques générations seulement.

Mais il y a eu quelques accrocs. L’une d’entre elles était que, bien qu’initialement abondantes, les combustibles fossiles ne sont pas renouvelables et donc sujets à l’épuisement. La seconde est que l’extraction et la combustion de ces combustibles polluent l’air et l’eau, modifiant subtilement mais sûrement la chimie de l’atmosphère et des océans de notre planète. Aucune des deux questions ne semblait convaincante pour la majorité des personnes qui ont d’abord profité du charbon, du pétrole et du gaz.

Donc, revenons au livre de Putnam. Ce livre épais n’était pas un best-seller, mais il était considéré comme faisant autorité et il a trouvé une place sur les bureaux des décideurs politiques sérieux. Remarquablement, il a exploré les deux principaux inconvénients des combustibles fossiles, même s’ils n’étaient encore sur l’écran radar de presque personne d’autre.

Putnam a compris que l’ère des combustibles fossiles serait relativement brève. En ce qui concerne le charbon, il a écrit: «. . . les coûts d’extraction continuent d’augmenter, tandis que la valeur calorifique moyenne d’une tonne de charbon a commencé à baisser, du moins aux États-Unis. » Des symptômes similaires d’épuisement dépasseraient inévitablement l’industrie pétrolière et gazière, a noté l’auteur, même si les sables bitumineux du Canada et le pétrole de schiste (Putnam a utilisé ces termes spécifiques), ainsi que les améliorations de la technologie d’exploration et de production, étaient tous pris en compte.

Dans une section à la toute fin du livre, intitulée «La combustion des combustibles fossiles, le climat et le niveau de la mer», Putnam a écrit: «Peut-être qu’un tel dérangement du cycle du CO2 entraînerait une augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère. suffisamment pour affecter le climat et provoquer une nouvelle élévation du niveau de la mer. Nous ne savons pas cela. Nous devons le savoir. Maintenant, nous le savons, et il s’avère que bien plus qu’une simple hausse du niveau de la mer est à l’horizon. Mais nous n’avons toujours pas fait grand-chose pour changer la tendance inquiétante de la flambée des émissions de gaz à effet de serre.

Alors que la rédaction et la publication d’Energy in the Future étaient financées par la Commission de l’énergie atomique des États-Unis, Putnam n’était pas un partisan résolu de l’énergie nucléaire comme substitut aux combustibles fossiles. Le sujet a été traité de manière substantielle dans son livre, mais il a dépensé autant d’encre sur les limites et les inconvénients que sur le potentiel des sources nucléaires pour répondre aux besoins énergétiques. Putnam a conclu que, «Sur la base des connaissances actuelles, il ne semble pas probable que la fission de l’uranium ou du thorium puisse jamais soutenir plus de 10 à 20 pour cent du système énergétique des États-Unis modelé comme actuellement. Les chiffres du système énergétique mondial ne seraient guère plus élevés. » Aujourd’hui, les États-Unis tirent environ 8% de leur énergie totale de l’énergie nucléaire, alors que le chiffre mondial est plus proche de 4%.

Putnam a exploré une gamme de sources d’énergie alternatives, y compris le bois de chauffage, les déchets agricoles, l’énergie éolienne, les collecteurs de chaleur solaire, l’énergie solaire photovoltaïque, l’énergie marémotrice et les pompes à chaleur, mais a estimé que celles-ci ne seraient pas suffisantes pour propulser la croissance économique continue des sociétés modernes. . Putnam, décédé en 1984, était lui-même un pionnier dans le développement de l’énergie éolienne.

Energy in the Future a reçu une critique favorable dans la prestigieuse revue Science, mais elle a eu un impact négligeable sur les politiques publiques. Et nous voici, sept décennies plus tard, en utilisant des combustibles fossiles dans le monde à environ trois fois le rythme auquel nous les épuisions et les brûlions en 1953. Ils fournissent toujours 85% de l’énergie mondiale.

Voici l’essence de notre échec de planification: nous avons construit la civilisation à une échelle qui peut être temporairement soutenue par des sources d’énergie finies et polluantes, et nous avons simplement supposé que cette échelle d’activité peut continuer à être soutenue par d’autres sources d’énergie qui ne sont pas les mêmes. t encore été développé ou largement déployé. De plus, nous avons incorporé une croissance illimitée dans les exigences du succès et du maintien de la civilisation – malgré la très grande probabilité que la croissance ne puisse se produire que pendant un intervalle historiquement bref.

Ne pas planifier équivaut souvent à planifier l’échec. La planification est fonction du langage et de la raison – dont nous, les humains, sommes certainement capables. Nous planifions toutes sortes de choses, des mariages à la construction de barrages hydroélectriques géants. Pourtant, nous sommes également soumis à des dysfonctionnements cognitifs – déni et illusion – qui semblent affliger notre réflexion sur les questions de population et de consommation, et leurs implications pour l’avenir. En effet, nous avons parié collectivement notre sort sur le vague espoir que «quelqu’un trouvera quelque chose».

Notre échec se poursuit – maintenant en ce qui concerne la transition vers les sources d’énergie renouvelables, principalement le solaire photovoltaïque et l’éolien. Putnam lui-même, après avoir examiné les limites des combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire, a semblé s’installer sur le solaire comme espoir à long terme de l’humanité; Pourtant, il a reconnu que la réalisation de cet espoir dépendait du développement de technologies pour rendre l’électricité solaire disponible «sous des formes plus utiles et à des coûts inférieurs qu’il ne semble possible aujourd’hui». Son libellé donne à penser qu’il tenait à la paille.

Il y a en effet eu des améliorations techniques significatives dans la technologie éolienne et solaire PV, ainsi que d’énormes réductions de coûts. Néanmoins, des limites existent toujours. La lumière du soleil et le vent sont eux-mêmes renouvelables, mais les machines que nous construisons pour capter l’énergie ambiante et la convertir en électricité sont fabriquées à partir de minéraux et de métaux non renouvelables. La fabrication de ces collecteurs nécessite de l’énergie pour l’extraction, le traitement, la fabrication, le transport et l’installation des matières premières. Et les sources d’énergie renouvelables nécessitent beaucoup plus de terres que ce qui est nécessaire pour les infrastructures de combustibles fossiles. De plus, les sources d’énergie solaire et éolienne sont intrinsèquement intermittentes, car le soleil ne brille pas toujours et le vent ne souffle pas toujours; ainsi, le stockage d’énergie, la redondance des sources et une mise à niveau majeure du réseau électrique sont nécessaires. Il existe des solutions de contournement pour chacun de ces problèmes, mais la difficulté de déployer les solutions de contournement nécessaires augmente considérablement à mesure que la production d’énergie renouvelable augmente.

Sans planification, c’est ce qui se produira très probablement: nous ne parviendrons pas à produire suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter la société au niveau auquel nous voulons qu’elle fonctionne. Donc, nous continuerons à tirer la plus grande partie de notre énergie des combustibles fossiles – jusqu’à ce que nous ne puissions pas, en raison de l’épuisement. Ensuite, à mesure que l’économie s’effondre et que la planète se réchauffe, les pleins effets de notre échec de planification se feront enfin sentir.

Il est peut-être déjà trop tard pour éviter ce scénario. Mais supposons qu’il y ait effectivement assez de temps et que nous prenons soudainement au sérieux la planification. Que devrions nous faire?

Nous devrions commencer par des estimations prudentes de la quantité d’énergie que le solaire et le vent peuvent fournir. Personne n’a de chiffre définitif, mais pour les pays industrialisés comme les États-Unis, il serait sage d’assumer une partie de l’énergie actuellement fournie par les combustibles fossiles: la moitié, par exemple, serait un objectif très ambitieux (l’un des premiers projets de le processus de planification consisterait à établir une estimation plus précise). Ensuite, les planificateurs exploreraient des moyens de réduire la consommation d’énergie à ce niveau, avec un minimum de perturbations dans la vie des gens. Les planificateurs chercheraient également à déterminer approximativement l’échelle de population qui peut être soutenue à long terme par ces sources sans dégradation de l’environnement (oui, Putnam a discuté de la relation entre la population et l’énergie en 1953), puis créer et mettre en œuvre des politiques pour commencer faire correspondre la population à ces niveaux de manière à réduire, plutôt qu’aggraver, les inégalités sociales existantes.

Un plan détaillé détaillerait le montant de l’investissement requis, et sur quelle période de temps, et préciserait les sources de l’argent.

Enfin, comme je l’ai suggéré ailleurs, une bonne planification impliquerait la création d’un projet pilote, dans lequel une ville industrielle de taille moyenne est en transition pour obtenir toute son énergie (pour l’alimentation, la fabrication, le chauffage et la climatisation, et le transport) des énergies renouvelables. Un tel projet exigerait lui-même des subventions et une planification, mais il produirait des données pratiques inestimables.

Il est stupéfiant de penser qu’un tel processus de planification aurait pu commencer il y a 70 ans et qu’à cette date tardive, il a encore à peine commencé. Au lieu de cela, les décideurs politiques d’aujourd’hui extrapolent principalement les tendances des prix du PV, espèrent de nouvelles améliorations technologiques et supposent que d’énormes systèmes pour répondre aux besoins de la société en utilisant des énergies renouvelables plutôt que des combustibles fossiles s’auto-assembleront d’une manière juste quelques décennies.

Sans planification, cela n’arrivera tout simplement pas.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______