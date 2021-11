L’idée que Granit Xhaka quitte Arsenal pour rejoindre la Roma est « de nouveau à la mode », malgré sa récente prolongation de contrat et sa blessure actuelle, selon des informations en Italie.

Xhaka s’est retrouvé au centre d’une saga de transfert cet été lorsque la Roma a fait de lui sa principale cible sous la direction de son nouveau manager, Jose Mourinho. L’ancien patron de Tottenham aimait le milieu de terrain de son temps en tant que rival en Premier League.

Mais Arsenal a remporté la bataille en tenant fermement son prix demandé, que la Roma a refusé de respecter. Les Gunners ont finalement réussi à prolonger le contrat de Xhaka pour envoyer un signal clair.

Mourinho était donc déçu et il était trop tard pour lui trouver une alternative. Il a commencé son nouveau travail à Rome avec les mêmes options de milieu de terrain que son prédécesseur, Paulo Fonseca.

Depuis, il est clair que Mourinho demandera à son nouveau club de revenir sur le marché pour un milieu de terrain en janvier. Leur mauvaise forme récente n’a fait qu’augmenter ces rumeurs.

Une idée qu’ils ont est de rivaliser avec Arsenal pour la signature de l’un de leurs propres objectifs au milieu de terrain, Denis Zakaria. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison, il serait la première cible de la Roma.

Mais il y a beaucoup de concurrence pour Zakaria – y compris de la part d’Arsenal lui-même – donc l’équipe de Serie A envisage des alternatives. Ce faisant, ils se sont retournés vers Xhaka.

Selon le Corriere Dello Sport, les Roms font à nouveau pression pour Xhaka s’ils ne peuvent pas capturer son compatriote suisse Zakaria.

Un accord serait encore probablement difficile. Arsenal est désormais dans une position plus forte après avoir prolongé le contrat de Xhaka. De plus, ils craignent d’être privés de certains de leurs autres milieux de terrain.

Par exemple, Thomas Partey et Mohamed Elneny participeront à la Coupe d’Afrique des nations en janvier. Ce dernier devrait de toute façon quitter le club en 2022 en raison de l’expiration de son contrat.

Xhaka sera donc à nouveau un joueur important pour Arsenal à son retour de la blessure aux ligaments qui le maintient actuellement hors de combat.

Mais ils doivent à nouveau faire attention si les Roms sont prêts à faire une nouvelle tentative pour signer l’objectif qu’ils ont raté il y a quelques mois.

Xhaka s’est senti « chanceux » de renouveler avec Arsenal

En septembre, après la fermeture du marché des transferts d’été, Xhaka a révélé comment la saga l’avait affecté.

Bien qu’il ait précédemment laissé entendre qu’il aurait été heureux de travailler avec Mourinho, il a affirmé que le nouvel accord qu’Arsenal lui avait donné lui avait fourni une nouvelle inspiration.

« Je suis rentré au club de mes vacances en excellente forme », a-t-il déclaré.

« La prolongation du contrat m’a donné un autre coup de pouce. Je me considère chanceux avec ça – en plus, je suis en bonne santé, ce qui est la chose la plus importante à la fin.

Un jour après, Le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, a admis qu’il regrettait de ne pas avoir pu terminer le transfert de Xhaka.

« Le marché est fermé et aujourd’hui je m’amuse, car nous avons acheté tellement de joueurs mais tout le monde me pose des questions sur le milieu de terrain », a-t-il déclaré.

« Tout le monde sait que nous recherchions Xhaka. Il voulait venir à Rome, mais Arsenal ne l’a pas libéré.

« C’est mon regret pour ce marché des transferts. »

Ils essaient peut-être maintenant de le rectifier, mais ce n’est pas leur priorité et ce ne sera pas facile de toute façon.

Xhaka a joué cinq fois pour Arsenal cette saison avant sa blessure. Sur l’ensemble de son séjour avec le club, il a disputé 225 apparitions, marquant 13 buts et ajoutant 20 passes décisives.

