L’échec du vote bipartite sur les infrastructures au Sénat, a expliqué

Les démocrates du Sénat naviguent dans un exercice d’équilibre délicat: tenter de faire avancer simultanément un projet de loi bipartite sur les infrastructures de 600 milliards de dollars et une résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars remplie de priorités démocrates qui ne devraient recueillir qu’un soutien partisan.

Ce plan, que l’on appelle familièrement la “stratégie à deux voies”, vise à démontrer que les législateurs peuvent réellement travailler au-delà des lignes de parti pour faire quelque chose sur les infrastructures “dures”, comme les routes et les aéroports, et que les démocrates peuvent également fournir une infrastructure « humaine » qui est une priorité du parti mais que les républicains ne soutiendront pas, comme le financement des soins de longue durée et des congés payés.

Il s’agit d’une approche quelque peu détournée de l’approbation de la législation sur les infrastructures, motivée par l’accent mis par les démocrates modérés et le président Joe Biden sur le bipartisme – ainsi que par leur refus de modifier l’obstruction systématique.

Dès le départ, les démocrates auraient pu simplement adopter un projet de loi comprenant leurs principales dispositions via la réconciliation budgétaire, qui ne nécessite qu’une majorité simple. Mais ils auraient besoin des 50 membres du caucus, et des modérés comme le sénateur Joe Manchin (D-WV) ont déclaré qu’ils n’envisageraient pas cette approche sans tenter de prendre d’abord une mesure bipartite.

Donc, bipartisme. Mais cette mesure ne serait pas suffisante pour les démocrates, même si elle passe. Au lieu de cela, ils ont affecté bon nombre de leurs priorités supplémentaires, telles que la pré-K universelle et les extensions du crédit d’impôt pour enfants, à une mesure de réconciliation, car les républicains ont déclaré fermement qu’ils ne les soutiendraient pas dans un projet de loi bipartite.

Les deux prochaines semaines seront révélatrices pour la stratégie à deux voies : jusqu’à présent, il n’y a aucune garantie sur l’une ou l’autre voie. Mercredi, le projet de loi bipartite n’a pas obtenu les 60 voix dont il avait besoin pour passer par un vote de procédure, car le texte de la législation n’est pas encore terminé et les républicains ont déclaré qu’ils ne voteraient pas sur l’ouverture du débat avant qu’il ne le soit. Schumer, quant à lui, a souligné que sur d’autres projets de loi comme la loi sur l’innovation et la concurrence et la loi sur les crimes de haine de Covid-19, le Congrès a voté pour poursuivre le débat même sans le texte intégral.

La piste partisane est également incertaine: les démocrates du Sénat n’ont pas encore annoncé d’accord sur les grandes lignes de la résolution budgétaire, bien que le sénateur Bernie Sanders (I-VT) ait déclaré mercredi aux journalistes qu’il estimait qu’ils respecteraient le délai de Schumer pour le faire avant le fin de la journée.

Les choses pourraient encore fonctionner dans les deux cas, mais cela dépend beaucoup de ce qui se passera la semaine prochaine.

Un groupe de 11 républicains modérés a déclaré qu’ils voteraient en faveur de l’avancement d’une législation bipartite d’ici lundi, s’ils parviennent à un accord d’ici là. Les démocrates du Sénat pourraient également se rallier à leur mesure budgétaire à ce stade.

Ce n’est pas non plus une chose sûre, cependant – une indication de la délicatesse de l’approche requise par cette stratégie particulière.

Comment la solution à deux voies fonctionnera, en théorie

Si Schumer met en œuvre la stratégie – et c’est un énorme si – alors le Congrès pourrait effectivement ouvrir la porte à 4,1 billions de dollars de nouvelles dépenses avant que les législateurs ne prennent leurs vacances pour le mois d’août.

Cependant, il reste beaucoup à faire d’ici là.

La première étape consiste à faire progresser le cadre d’infrastructure bipartite. Maintenant que le vote procédural de mercredi a échoué, il reste à voir si le résultat sera différent pour un éventuel vote lundi sur le projet de loi. Les républicains modérés ont déclaré qu’ils s’opposaient à l’ouverture du débat sur la législation mercredi parce qu’elle n’était pas entièrement écrite à ce stade ; à ce jour, les négociateurs doivent encore finaliser un accord et produire un texte législatif. Les négociateurs républicains ont déclaré qu’ils avaient l’intention de soutenir le projet de loi s’il devait faire l’objet d’un autre vote lundi, si un accord était réellement conclu. Il n’est cependant pas encore certain qu’ils parviendront à cet accord.

“J’espère que le sénateur Schumer votera lundi lorsque nous aurons eu la possibilité de résoudre tous les problèmes en suspens”, a déclaré à CNN le sénateur Mitt Romney (R-UT), membre du groupe de négociation bipartite. .

Schumer avait précédemment déclaré qu’il prévoyait le vote de mercredi cette semaine pour faire pression sur les négociateurs pour qu’ils progressent sur la législation. Il a également souligné que de telles pratiques ont été utilisées sur d’autres projets de loi dans le passé, et qu’il n’est pas rare d’ouvrir le débat sur une mesure avant que le texte ne soit terminé.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de texte législatif, le BIF – comme son schéma l’indique – se concentre sur ce qui est considéré comme une infrastructure plus traditionnelle. Sur les 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses qu’il contient, il y a 312 milliards de dollars pour les transports, 109 milliards de dollars pour les routes et les ponts, 55 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques et 65 milliards de dollars pour les infrastructures à large bande, parmi ses dispositions. Cependant, il n’inclut pas le financement des soins de longue durée ou un certain nombre de mesures climatiques qui faisaient partie du plan américain original pour l’emploi de Biden.

À ce stade, les législateurs doivent encore voter sur l’ouverture du débat sur la législation, ainsi que sur la législation elle-même. Si la législation finale fait de l’obstruction systématique, les 50 démocrates plus au moins 10 républicains, ou une autre combinaison d’un groupe bipartite, seraient nécessaires pour atteindre le seuil de 60 voix pour approuver le projet de loi.

Tout cela se produit alors que les démocrates évaluent leur résolution budgétaire, qui dispose d’un financement de 3 500 milliards de dollars et comprend un éventail de dispositions climatiques ainsi que des extensions massives du filet de sécurité sociale. Cette mesure financerait les congés familiaux et médicaux universels avant la maternelle, ainsi qu’une extension du crédit d’impôt pour enfants. Mercredi est également la date limite que Schumer a donnée au caucus démocrate pour s’unir et se mettre d’accord sur cette résolution, dont Sanders a été le fer de lance.

Pour que ce projet de loi passe par la réconciliation budgétaire, un processus qui permet aux projets de loi sur les dépenses et les impôts d’avancer à la majorité simple, Schumer a besoin que les 50 membres de son caucus se mettent d’accord sur l’approbation de la résolution et du projet de loi final.

Les mesures du projet de loi budgétaire devront également être examinées par la parlementaire du Sénat, Elizabeth MacDonough, qui peut supprimer les dispositions qui, selon elle, ne sont pas pertinentes pour la fiscalité et les dépenses. (Plus tôt cette année, MacDonough a décidé qu’un salaire minimum de 15 $, par exemple, ne pouvait pas être inclus dans un projet de loi budgétaire.)

Les démocrates doivent d’abord voter sur la résolution budgétaire – essentiellement des instructions sur ce qu’un projet de loi devrait contenir – dans le cadre de ce processus, car cela définit les domaines que la législation finale couvrira. Et Schumer a déclaré qu’il avait l’intention de le faire avant les vacances d’août. Une fois qu’ils auront approuvé cette résolution, les législateurs devront rédiger le projet de loi budgétaire proprement dit, qui n’obtiendra un vote de parole que plus tard cette année.

Cela signifie que le Congrès votera probablement sur la décision finale projet de loi bipartite et la résolution budgétaire à peu près au même moment, puis examiner le projet de loi budgétaire final un peu plus tard.

La solution à deux voies pourrait fonctionner, mais elle a des obstacles majeurs à surmonter

Il existe un certain nombre de facteurs qui détermineront si le jeu de manœuvres législatives de Schumer se termine par l’adoption des deux projets de loi, un seul ou aucun.

Du côté du BIF, garder le soutien d’au moins 10 républicains est risqué. Premièrement, le groupe bipartite doit se mettre d’accord sur le texte législatif : les récents désaccords se sont concentrés sur le rôle que l’application de l’IRS devrait jouer dans le financement de la mesure.

Le plan initial était de dépenser 40 milliards de dollars pour renforcer l’application de l’IRS afin de générer 140 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales – mais les groupes conservateurs ont ensuite mobilisé leurs ressources contre cela (car cela pourrait entraîner des mesures de répression contre les riches particuliers et les entreprises qui échappent à l’impôt) et les républicains ont cédé. Le sénateur Rob Portman (R-OH) a déclaré que le financement de l’IRS était exclu du projet de loi, laissant un déficit de financement de 100 milliards de dollars pour le groupe bipartite à combler.

À moins d’un accord sur les pay-fors d’ici la semaine prochaine – un non négociable pour les républicains qui veulent que la mesure soit neutre pour la dette — la mesure bipartite a peu de chances d’avancer. Si les différences entre les législateurs se résolvent, 11 républicains ont déclaré qu’ils soutiendraient la mesure.

Pendant ce temps, il est également peu probable que les démocrates de la Chambre envisagent le plan bipartite sans plus de progrès sur la résolution budgétaire.

En juin, la présidente Nancy Pelosi a déclaré que la Chambre n’accepterait aucun accord bipartite sur les infrastructures tant que les démocrates du Sénat n’auront pas adopté leur résolution budgétaire, garantissant aux progressistes que le soutien au projet de loi bipartite n’entraînera pas une impasse pour leurs autres priorités. Elle n’a pas reculé jusqu’à présent, et les progressistes de la Chambre ne soutiendront probablement pas le BIF s’ils pensent que les démocrates du Sénat ne seront pas en mesure d’adopter la mesure budgétaire de 3 500 milliards de dollars.

Si la résolution budgétaire est adoptée par le Sénat, les modérés de la Chambre pourraient également être une source d’opposition. Les démocrates ne peuvent se permettre de perdre que quatre voix et de faire adopter la résolution, et plusieurs modérés clés n’ont pas encore fait connaître leur opinion sur la taille et la portée du projet de loi budgétaire, selon le New York Times. Mais édulcorer la facture pourrait, à son tour, repousser les progressistes.

Du côté du Sénat, les démocrates doivent également garder l’ensemble du caucus ensemble. Jusqu’à présent, les signes sont encourageants : Manchin devrait soutenir le projet de loi budgétaire tant qu’il est payé et il approuve les dispositions relatives à l’énergie et au climat, selon la Colline, bien que cela puisse changer.

En termes simples, il n’y a aucune certitude que cette stratégie à deux voies fonctionnera.

En cas d’échec de l’accord bipartite, les démocrates pourraient toujours tenter de faire passer toutes les priorités en matière d’infrastructure via la réconciliation. Mais à ce stade, le maintien de l’unité démocratique sur ce à quoi ressemble ce projet de loi continuerait d’être un défi majeur.