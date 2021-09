L’échec n’est pas une option alors que l’obsession du défenseur de Chelsea continue

in

Les rapports affirment que Chelsea continuera à poursuivre le défenseur de Séville Jules Kounde au cours des deux prochaines fenêtres de transfert après avoir échoué à atteindre sa cible cet été.

Les Blues n’ont pas caché leur désir de signer le joueur de 22 ans pendant la saison morte. Plusieurs rapports au cours de la fenêtre d’été ont suggéré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’arrive à Stamford Bridge. Mais la tenue espagnole a ensuite augmenté son prix demandé à l’approche de la date limite.

Los Nervionenses a augmenté son prix à 77 millions de livres sterling et les Londoniens de l’ouest ne voulaient pas jouer au ballon à ce niveau. Il a déjà été suggéré que les champions d’Europe sont désormais jouer à un jeu d’attente.

Et le renfort de The Evening Standard affirme que l’équipe de Stamford Bridge veut toujours que l’international français soit à bord. Thomas Tuchel semble déterminé à récupérer son homme.

Et il est dit que le propriétaire Roman Abramovich débloquer les fonds nécessaires pour conclure une affaire. Cela peut être dans la fenêtre d’hiver ou l’été prochain, mais Chelsea donne toujours la priorité à l’ancien as de Bordeaux.

Koundé a clairement indiqué qu’il voulait jouer pour l’équipe de Tuchel et aurait été Sevilla furieux a bloqué son mouvement. Mais il est maintenant de retour au travail en Liga, avec déjà deux départs en championnat à son actif ce trimestre.

Il cherchera à impressionner durant la première moitié de campagne en vue d’une sortie hivernale. Mais il se peut que Chelsea s’accroche jusqu’à fin 2021-2022.

Chelsea prépare l’arrivée de Koundé

Le gourou des transferts de Séville, Monchi, a révélé la semaine dernière qu’il y avait autres clubs intéressés par le bouchon. Cependant, il semble que Koundé n’était pas intéressé à déménager ailleurs.

« À la première offre pour Koundé, nous avons répondu avec une idée qui nous est propre », a-t-il déclaré à Orgullo de Nervion, via Sport Witness. “Chacun veille à ses propres intérêts, et le club a respecté à cent pour cent quand il y a eu l’intérêt d’autres équipes. Et le joueur ne pensait pas que c’était pratique.

Chelsea a vendu Kurt Zouma à West Ham United pour 30 millions de livres sterling vers la fin de la fenêtre de transfert. Ils espéraient clairement que l’accord de Kounde serait conclu.

Cependant, le jeune continue d’exercer son métier à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Mais, si l’on en croit le rapport, il ne s’agira peut-être que d’une prolongation temporaire de son séjour au club avant la grève de Chelsea.

Tuchel a encore beaucoup d’options défensives. L’Allemand a César Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Trevor Chalobah à sa disposition.

